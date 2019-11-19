Kia опубликовала фото нового кроссовера

Автомобиль будет представлен 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кажется, на снимке Kia Seltos.

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Судя по фотографии, опубликованной на страничке Kia в Фейсбуке, компания пытается создать ажиотаж вокруг уже представленного в Индии Kia Seltos. Возможно, компания приготовила какую-то особенную версию кроссовера, которую намерена показать завтра на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Осветлив фотографию, мы не нашли у автомобиля ни одной новой детали по сравнению с версией, разработанной для рынка Индии. Видимо, марка пытается «продать» новинку второй раз, создавая вокруг нее и североамериканского дебюта особый ажиотаж.

Есть версия, что перед нами новое поколение Kia Sorento, испытания которого уже практически закончены и кроссовер готов к производству. Но для Sorento автомобиль на фото слишком мал, да и премьера состоится, скорее всего, в начале следующего года.

Вероятно, кроссовер, который Kia покажет завтра, будет оснащен особенным двигателем: либо более мощным, чем для индийского рынка, либо более экологичной гибридной силовой установкой.

Тест-драйв нового Kia Seltos вы найдете здесь.

Фото: Kia