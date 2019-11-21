В дорожном движении существует целый ряд источников опасности. Алкоголь, наркотики, усталость и лихачество за рулем — это то, что сами люди считают факторами рано или поздно приводящими к авариям. Однако все недооценивают еще один риск — отвлечение внимания.

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И хотя это исследование проведено аналитиками института Infas quo из Германии, для России оно как нельзя актуально: отвлечение внимания от дороги вызывает каждую десятую аварию или приводит к опасной ситуации.

Больше половины (60%) несчастных случаев, связанных с автомобилями, можно объяснить отвлечением внимания водителя. Также выяснилось, что чем старше становятся респонденты, тем аккуратнее и внимательнее они становятся за счет того, что больше осознают опасность и стараются сконцентрироваться на дороге.

Также выяснилось, на что чаще всего отвлекаются водители. Например, технические устройства в автомобиле, такие как бортовой компьютер или дисплей на лобовом стекле, которые призваны облегчить водителю жизнь и оказать помощь, имеют обратный эффект, автомобилисты на них отвлекаются, и это провоцирует больше несчастных случаев (13%).

Однако основной причиной отвлечения внимания остается смартфон — почти половина респондентов признались, что используют его очень часто во время вождения (43%). «Эсэмски», разговоры по телефону, просмотр фотографий и общение в соцсетях сильно отвлекают от трафика. И это при том, что в Германии запрещено использовать телефон во время вождения без специальной гарнитуры. Согласно исследованию, каждый четвертый автомобилист (24%) использует Google Maps на смартфоне в качестве навигационной системы во время вождения, и это точно так же отвлекает внимание. Более трети (37%) немецких автомобилистов отвлекаются на подкасты и аудиокниги. Почти каждого десятого (9%) отвлекает флирт во время вождения, а еда и питье за рулем рассредотачивают внимание 11% водителей.

В качестве сопутствующего фактора ученые отмечают интенсивное курение электронных сигарет, что очень сильно увеличивает риск несчастных случаев.

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