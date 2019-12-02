Амурский тигр преследовал автомобиль и попал на видео

Парень с девушкой ехали по дороге под Хабаровском, и неожиданно их автомобилем заинтересовался краснокнижный хищник.

Молодые люди ехали на своем автомобиле в районе Змеиной сопки под Хабаровском, когда увидели тигра, с любопытством выглядывающего из леса. Парень сбавил скорость, чтобы сфотографировать хищника, а девушка принялась шутить, что тигр высматривает добычу, а добыча эта, по всей видимости, она сама.

Потом ей пришла в голову мысль покормить хищника, но парень благоразумно прибавил газу, встреча с диким животным ничего хорошего не сулила. Некоторое время тигр бежал за машиной, но потом отстал.

Специалисты говорят, что амурских тигров в России осталось не так уж много — на осень 2019 года их было порядка 580–600 особей. Так что это редкая удача — увидеть в лесу живого хищника. Однако из всех представителей семейства кошачьих на долю тигра приходится наибольшее количество убийств человека — за свой век он способен уничтожить свыше 500 человек. Нормальный здоровый тигр постарается обойти человека, а уж тем более автомобиль, стороной. Но есть тигры-людоеды. Когда зверь стареет и не может продолжать свой обычный образ жизни, человек становится для него легкой мишенью. Также животное будет мстить двуногим, если когда-то охотники нанесли ему травму. Часто жертвами становятся люди, которые просто попали в поле зрения хищника.

Медведей на дороге видят намного чаще, один из косолапых даже научился махать лапой проезжающим автомобилям. Но специалисты говорят, что расслабляться не стоит, эти звери отнюдь не дружелюбные.



Видео: YouTube