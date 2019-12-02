Сегодня, в 11:38 Амурский тигр преследовал автомобиль и попал на видео Парень с девушкой ехали по дороге под Хабаровском, и неожиданно их автомобилем заинтересовался краснокнижный хищник.
Молодые люди ехали на своем автомобиле в районе Змеиной сопки под Хабаровском, когда увидели тигра, с любопытством выглядывающего из леса. Парень сбавил скорость, чтобы сфотографировать хищника, а девушка принялась шутить, что тигр высматривает добычу, а добыча эта, по всей видимости, она сама.
Потом ей пришла в голову мысль покормить хищника, но парень благоразумно прибавил газу, встреча с диким животным ничего хорошего не сулила. Некоторое время тигр бежал за машиной, но потом отстал.
Специалисты говорят, что амурских тигров в России осталось не так уж много —
на осень 2019 года их было порядка 580–600 особей. Так что это редкая удача — увидеть в лесу живого хищника. Однако из всех представителей семейства кошачьих на долю тигра приходится наибольшее количество убийств человека — за свой век он способен уничтожить свыше 500 человек. Нормальный здоровый тигр постарается обойти человека, а уж тем более автомобиль, стороной. Но есть тигры-людоеды. Когда зверь стареет и не может продолжать свой обычный образ жизни, человек становится для него легкой мишенью. Также животное будет мстить двуногим, если когда-то охотники нанесли ему травму. Часто жертвами становятся люди, которые просто попали в поле зрения хищника. Видео: YouTube
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