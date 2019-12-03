Курьез на Яузской аллее произошел по вине местных дорожников.

Яузская аллея столицы недавно пережила благоустройство — проезжую часть расширили, бордюры сдвинули, а опоры электропередачи так и остались на месте. Вот и получилось, что сначала они стояли за пределами дороги, а потом внезапно на нее выскочили. Теперь столбы превратились в полосу препятствия для водителей — тут главное не «зевнуть» и вовремя объехать. Некоторые выступают на проезжую часть на расстояние до полуметра, но предупреждающих знаков при этом нет. Дорога тут извилистая, и все же большая часть опор осталась на тротуаре, но в самых неожиданных местах, пешеходам удобства это также не добавило, отмечается в сюжете телеканала «Россия.24».

Подрядчики претензий не принимают — как нарисовали проектировщики, так они и сделали. Начали дорожники с расширения проезжей части, очень торопились, но и до столбов, вероятно, очередь когда-нибудь дойдет, тем более что ситуацией уже заинтересовалась ГИБДД и нерадивым работникам грозит штраф в 300 тысяч рублей.

«Нежданчик» на дороге во Владимирской области также однажды изумил автомобилистов.



В Москве столбы «выбежали» на дорогу Курьез на Яузской аллее произошел по вине местных дорожников. В Москве столбы «выбежали» на дорогу

Фото: скриншот сюжета телеканала «Россия.24» на YouTube