VW отзывает автомобили из-за отказа подушек безопасности

В сервисной кампании участвуют модели Tiguan и Passat CC, купленные в период с 2015 по 2016 годы.

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В России началась отзывная кампания, которая затронет 24 автомобиля Volkswagen. А именно кроссоверы Tiguan и 4-дверные купе Passat CC, проданные в период с 2015 по 2016 годы.

Обнаружилось, что из-за нарушения технологии производства конденсатор в блоке управления подушек безопасности может выйти из строя. В этом случае искаженный сигнал датчика заставляет блок управления отключать подушки безопасности, о чем сигнализирует соответствующая контрольная лампа на панели приборов. При этом есть риск, что искаженный сигнал будет воспринят как команда к раскрытию подушек — якобы в результате столкновения. При этом сработают и преднатяжители ремней безопасности.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых машин необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера Volkswagen, мастера которого проведут ремонт за счет завода-изготовителя. При этом предусматривается обновление программного обеспечения блока управления подушек безопасности.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль нуждается в ремонте, можно и самостоятельно, сверив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее Volkswagen отзывал Мультивэны из-за протечек.

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