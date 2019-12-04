Lada Vesta стали заметно дороже

Некоторые комплектации популярной бюджетной модели АВТОВАЗа прибавили в цене.

АВТОВАЗ пересмотрел прайс-листы на автомобили Lada Vesta. Это вторая по популярности модель в ряду автопроизводителя. Согласно данным АЕБ, с января по октябрь 2019 года ее купили почти 92 тысячи человек (почти на 5 тысяч человек больше, чем годом ранее). Таким образом, Vesta — второй по популярности автомобиль в России. На первом месте — Lada Granta, проданная за этот же период в количестве почти 109 тыс. штук.

Lada Vesta в кузове седан и комплектациях Cоmfort и Comfort Image стала на 3 тыс. рублей дороже. Цена этих версий теперь составляет от 682 900 и 705 900 рублей без учета скидок.

В комплектации Comfort Multimedia автомобиль подорожал на 6 тыс. рублей и стоит от 713 900 рублей, обратило внимание издание Лада.Онлайн. Больше других подорожала комплектация Exclusive — на 18,5 тыс. рублей. Купить автомобиль в этой версии теперь можно минимум за 839 900 рублей.

На 2 тыс. рублей дороже стала и комплектация Luxe у седана, а также у версий Cross, SW и SW Cross. Стоимость данных машин теперь составляет от 744 900, 807 900, 781 900 и 844 900 рублей соответственно. Это вызвано новой системой освещения дороги в поворотах. Комплектации Luxe Multimedia и Luxe Prestige этих автомобилей, также за счет новых систем, включая обогрев руля, стали дороже на 15 000 и 19 000 рублей соответственно. Их стоимость в версии Luxe Multimedia составляет от 785 900 (седан), 873 900 (Cross), 822 900 (SW) и 885 900 (SW Cross) рублей. В комплектации Luxe Prestige новые цены составили от 807 900 (седан), 895 900 (Cross), 844 900 (SW) и 932 900 (SW Cross) рублей.

Подорожала и спортивная версия Весты — на 6 тыс. рублей в обеих комплектациях. Цена автомобиля теперь составляет от 1 027 900 до 1 063 900 рублей.

Все цены уже отображены на официальном сайте АВТОВАЗа, посвященном бренду Lada.

Обновился и внедорожник АВТОВАЗа — Lada 4x4, который тоже ждет подорожание.

Фото: АВТОВАЗ