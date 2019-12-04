Средняя скорость оказалась вне закона. Штраф тоже

Верховный суд поставил под сомнение объективность расчетов средней скорости автомобилей на дорогах России.

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Появился шанс, что камеры, замеряющие среднюю скорость автомобиля, на основе показаний которых выписываются штрафы, исчезнут с дорог. Верховный суд РФ поставил под сомнение расчеты.

История, благодаря которой вопрос о средней скорости дошел до Верховного суда, оказалась непростой, пишет Рен ТВ. До логического конца ее довел отставной военный Николай Баусов, которому был выписан штраф за превышение средней скорости, хотя всю дорогу мужчина ехал без нарушений.

Получив штраф, Николай обратился в суд, который был проигран. Затем он обратился в суд высшей инстанции, который также не принес желаемого результата. Дойдя до Верховного суда, автомобилист смог доказать, что нарушения не было.

«Многие, когда я стал жаловаться, спрашивали про цену вопроса, и когда я говорил про 250 рублей, многие смеялись. Многим проще заплатить, ну, дело принципа», — вспоминает Николай Баусов.

Автомобилист смог отстоять свои права только потому, что на участке, где он был оштрафован, есть съезд на дорогу с более высокой разрешенной скоростью, после которой можно вернуться на штрафуемый 70-километровый отрезок. Таким образом, камеры фиксируют превышение средней скорости. В иной ситуации доказать свою невиновность, например, требуя предъявить доказательства (место и время, как того требует закон) нарушения, не получится. Даже несмотря на то, что возможности наложения штрафов за превышение средней скорости в законах нет.

«Право у нас не прецедентное. Поэтому если будет участок в другом случае не 70 км, а меньше, например 8–10, и на нем нет съездов, то суд примет иное решение», — объясняет юрист Сергей Радько.

Замер средней скорости необъективен, из-за чего многие автомобилисты считают его лишь очередным побором. Попасть на штраф можно, например, срезав путь, как это случилось с Николаем. Либо, наоборот, можно избежать штрафа, сделав остановку на контролируемом участке, а затем поехав с превышением. На эти недоработки, которые невозможно устранить, обратили внимание и в Государственной думе.

«Водитель должен нести ответственность за конкретное нарушение в конкретном месте, в конкретное время, если это нарушение зафиксировано. Решение не должно основываться на догадках, физико-математических расчетах», — уверен депутат Ярослав Нилов.

Как оказалось, и не всякую аварию можно считать ДТП, а значит с ее места можно уехать.

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