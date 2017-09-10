Новая Октавия провалила некоторые краш-тесты Euro NCAP

И все же Octavia отлично справилась с большинством испытаний и в итоге получила 5 звезд.

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Euro NCAP провел серию краш-тестов Шкоды Октавии нового поколения. Автомобиль хоть и не оказался самой безопасной новинкой года, но получил 5 звезд — высший балл.

При лобовом столкновении с частичным перекрытием уровень защиты грудной клетки водителя, а также его левой голени и голеней переднего пассажира оказался «достаточным». При лобовом ударе по всей ширине автомобиля уровень защиты грудной клетки пассажира «низкий». Такую же характеристику получил уровень защиты грудной клетки водителя при боковом наезде на столб. Эти результаты нельзя назвать хорошими, но Октавию спасло то, что до столкновения дело может не дойти: система автономного экстренного торможения работает отлично в любых условиях, даже когда видит лишь уголок находящегося впереди автомобиля или иного препятствия.

За защиту детей новая Октавия получила 23,2 балла из 24 возможных. Но автомобиль оказался не так лоялен к пешеходам. Он может травмировать сбиваемых людей. Особенно опасны области фар и передние стойки, а безопасным оказался лишь центр капота. Недостаточно хорошо сработала и система автономного экстренного торможения для защиты пешеходов, получившая 3,7 балла из 6 возможных. Уровень ее надежности определили как «достаточный», но она не видит пешеходов, переходящих перед ней дорогу от правой обочины к левой — тот самый маневр выскакивания из-за припаркованной машины.

Среди систем безопасности плохо себя проявила система контроля скорости, набравшая 1,3 балла из 3 возможных и получившая низкую оценку.

С результатами краш-тестов нового кроссовера Skoda Kamiq можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP