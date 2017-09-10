Новая Октавия провалила некоторые краш-тесты Euro NCAP — журнал За рулем

Новая Октавия провалила некоторые краш-тесты Euro NCAP

И все же Octavia отлично справилась с большинством испытаний и в итоге получила 5 звезд.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Euro NCAP провел серию краш-тестов Шкоды Октавии нового поколения. Автомобиль хоть и не оказался самой безопасной новинкой года, но получил 5 звезд — высший балл.

При лобовом столкновении с частичным перекрытием уровень защиты грудной клетки водителя, а также его левой голени и голеней переднего пассажира оказался «достаточным». При лобовом ударе по всей ширине автомобиля уровень защиты грудной клетки пассажира «низкий». Такую же характеристику получил уровень защиты грудной клетки водителя при боковом наезде на столб. Эти результаты нельзя назвать хорошими, но Октавию спасло то, что до столкновения дело может не дойти: система автономного экстренного торможения работает отлично в любых условиях, даже когда видит лишь уголок находящегося впереди автомобиля или иного препятствия.

За защиту детей новая Октавия получила 23,2 балла из 24 возможных. Но автомобиль оказался не так лоялен к пешеходам. Он может травмировать сбиваемых людей. Особенно опасны области фар и передние стойки, а безопасным оказался лишь центр капота. Недостаточно хорошо сработала и система автономного экстренного торможения для защиты пешеходов, получившая 3,7 балла из 6 возможных. Уровень ее надежности определили как «достаточный», но она не видит пешеходов, переходящих перед ней дорогу от правой обочины к левой — тот самый маневр выскакивания из-за припаркованной машины.

Среди систем безопасности плохо себя проявила система контроля скорости, набравшая 1,3 балла из 3 возможных и получившая низкую оценку.

Фото, видео: Euro NCAP

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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