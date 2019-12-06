На российском рынке у кроссовера будут три мотора и четыре коробки передач.

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Изначально предполагалось, что компактный кроссовер в России получит два двигателя и две коробки передач. Оказалось, что моторов будет три, а трансмиссий — четыре, пишет «Российская газета» со ссылкой на открытую базу Росстандарта.

В ОТТС модели Kia Seltos указаны атмосферные двигатели объемом 1,6 л, мощностью 121–123 л.с. (в зависимости от типа привода), 2-литровый мощностью 149 л.с. и наддувный мотор 1,6 л — 177 л.с. Все они потребляют 92-й бензин.

Мотор 1.6 работает в паре с 6-ступенчатой механикой и классическим автоматом, 2-литровый — с вариатором, а турбированный оснащается роботизированной коробкой с двумя сухими сцеплениями. С этим двигателем автомобиль может быть только полноприводным, для двух других моторов доступен как передний, так и полный привод.

Передняя подвеска автомобиля — независимая пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — полузависимая. Рулевое колесо — с электроусилителем, тормоза дисковые, размерность шин варьируется от R16 до R18.

Благодаря базе данных Росстандарта известно также, что у автомобиля будет совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования с автоматическим или ручным управлением и система мониторинга давления в шинах.

Кстати, производство Kia Seltos уже налажено на «Автоторе», первые инсайдерские фотографии с российского завода опубликовал seltos.club. Их также можно увидеть в нашей галерее.

Kia Seltos для России: новые подробности и фото с завода На российском рынке у кроссовера будут три мотора и четыре коробки передач. Kia Seltos для России: новые подробности и фото с завода

Недавно появилось изображение Kia Sorento без камуфляжа.

Фото: Seltos.Club и Kia