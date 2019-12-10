На АВТОВАЗе поймали организованную группу «несунов»

Задержано 13 человек, которые занимались хищениями комплектующих изделий в различных цехах.

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Службу безопасности АВТОВАЗа насторожили сотрудники, которые надолго и регулярно покидали рабочие места и уходили с какой-то целью на территории других подразделений. Периодически они приходили на работу раньше начала смены и чем-то занимались у станков и в подсобке, сообщила газета «Волжский автостроитель». Работники встречались, передавали друг другу сумки, свертки и перемещали туда-сюда тяжелые приборы. Словом, шла какая-то нездоровая возня, а позже оказалось, что некоторые из этих людей ранее уже попадали под подозрение в хищениях. Но тогда их вину доказать не удалось, несуны затаились, но, как выяснилось, ненадолго.

Совместно с полицией удалось раскрыть преступную схему, она была четко организована. В нее входили работники разных участков: энергетического производства, производства шасси, производства коробок передач, службы инжиниринга. У кого-то был доступ к изготовлению деталей, у кого-то — к местам складирования, кто-то ездил на внутризаводском пикапе. Особой популярностью у торговцев на рынках пользуются комплектующие для коробок передач, поэтому таких деталей «уходило» с завода особенно много.

Сначала внимание проверяющих привлек снующий по заводу пикап: выяснилось, что двое рабочих складывали в открытый кузов автомобиля несколько контрольно-измерительных приборов. Они предъявили проверяющим бумаги на внутризаводскую перевозку аппаратуры, но оказалось, что бумаги поддельные, и такие приборы давно устарели и на заводе не применяются. Вскрыли приборы — в них оказались тайники, забитые латунными кольцами синхронизатора для коробок переключения передач. Только в момент задержания из корпусов было извлечено более 800 этих изделий на сумму 240 тысяч рублей. Как долго преступники применяли накатанную схему, прежде чем их раскрыли, сейчас выясняется.

Все несуны с АВТОВАЗа уволены, материалы по хищениям переданы в полицию.

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Фото: Алена Селезнева/ТАСС