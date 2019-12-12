Соответствующий законопроект был принят Государственной думой в первом чтении.

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Законопроект, в котором содержится запрет на штрафы для водителей за превышение средней скорости, принят в первом чтении. Главным аргументом парламентариев стало то, что в ПДД и КоАПе нет понятия «средняя скорость», пишет «Коммерсантъ». Следовательно, наказывать водителей, применяя данную формулировку нельзя.

Несмотря на описанное несоответствие, практика штрафов за превышение средней скорости существует в России с 2013 года. На сегодняшний день незаконным по сути промыслом занимаются более тысячи камер. Но данная практика всячески поддерживается на разных уровнях.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумой в начале лета 2019 года, предусматривает поправки в ст. 12.9 КоАП, а точнее, добавление примечания, что «расчет средней скорости движения на участке дороги, производимый между двумя или несколькими камерами, не может служить доказательством для вынесения штрафов. Нарушение должно быть зафиксировано в конкретном месте и в конкретное время».

За данное дополнение вчера проголосовали все фракции Госдумы, но, прежде чем стать частью закона, ему предстоит согласование с администрацией президента.

О новых штрафах для водителей с 1 января 2020 года можно узнать здесь.

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