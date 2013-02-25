Новая российская разработка: автомобиль, управляемый силой мысли

5 причин купить KIA Cerato III

В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.