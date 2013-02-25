Новая российская разработка: автомобиль, управляемый силой мысли — журнал За рулем

Новая российская разработка: автомобиль, управляемый силой мысли

Первый в мире нейромобиль для людей с ограниченными возможностями готовят Нижегородский университет Лобачевского и российская компания «Зетта».

Нейромобиль, который будет управляться силой мысли, создают для людей с ограниченными возможностями. Ученые пытаются интегрировать нервную систему пилота с системой управления автомобилем, используя в качестве «джойстика» все тело человека. Хотя будет предусмотрена и функция голосового управления. Электромобиль также оснащен системой дополненной реальности, которая выводит данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран.

«На улицах мало людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не значит, что их мало в нашей жизни. Поэтому нужны такие комбинированные системы управления. Чтобы изменить социальную норму», — говорит Василий Ключарев, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ.

Среди плюсов своей разработки создатели заявляют энергоэффективность, хорошую тягу и низкую себестоимость. Среди конструктивных особенностей — «бестрансмиссионная система полного привода на тяговых асинхронных мотор-колесах с капсульным присоединением кабины».

Габариты нейромобиля (мм): 1480x1725x2995. Максимальная скорость ограничена контроллером и составляет 60 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи — 16 кВт/ч, заявленный пробег на одной зарядке — 200 км.

Сейчас разработчики испытывают опытный образец и к 2022 году обещают выпустить пробную партию электрокаров.

Производить электромобиль с нейроконтроллером планируют в Тольятти.

Видео: YouTube

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