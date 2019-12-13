Дорожные камеры показали низкую эффективность

Лидер современного российского авторынка — Лада Гранта обязана своим успехом «восьмеркам» и «девяткам» — первым переднеприводным моделям ВАЗа, выпускавшимся в середине 1980-х. На тесте у «За рулем» — редкая Лада Самара, которая, как выяснилось, и сейчас превосходит ту же Гранту по ряду показателей.
Строить спортивные автомобили у нас в стране пытались неоднократно. Причем не только в новейшей истории и не только силами заводов‑производителей. В начале 1960‑х автоспорт в СССР набирал популярность.
В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.