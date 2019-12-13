Дорожные камеры показали низкую эффективность

Оценка эффективности проводилась госкорпорацией Ростех. В ряде регионов положительно на дорожную статистику влияют менее 20% установленных камер. В Москве — только 10%.

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Анализ эффективности комплексов фиксации нарушений ПДД в регионах РФ проводился компанией «ГЛОНАСС-БДД», которая является совместным предприятием Ростеха и АО «ГЛОНАСС», проанализировала эффективность стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Исследование показало, что количество камер никак не влияет на их эффективность. То есть, процент комплексов, влияющих на дорожную ситуацию, во многих регионах очень низок и абсолютное большинство камер бесполезны с точки зрения безопасности.

Всего были проверены 15 тыс. комплексов видеофиксации, а также рассчитано их влияние на снижение количества аварий в 2019 году. При этом учитывалась статистика ДТП с пострадавшими в том или ином регионе за пять лет.

Наибольший процент камер, положительно влияющих на дорожную ситуацию, размещены в Северной Осетии — Алании, Самарской и Вологодской областях.

Больше всего камер установлено на дорогах Самарской области, Татарстана и Москвы. В данных регионах их количество составляет более 500 в каждом. При этом в Самарской области эффективными оказались лишь 15% камер, а в Татарстане и Москве — только 10%.

В Вологодской, Рязанской и Челябинской областях насчитывается от 200 до 500 комплексов видеофиксации. Но и здесь процент эффективных камер невысок. В Вологодской области их 21%, в Рязанской — 18%, а в Челябинской — 17%.

Регионы с малым количеством камер (от 50 до 200 комплексов) размещают их гораздо эффективнее. Так в упомянутой Республике Северная Осетия — Алания положительно на ситуацию на дорогах влияют 38% камер, в Красноярском крае — 35%, а в Сахалинской области — 20%.

«В целом по России в 3% случаев, несмотря на наличие камер, статистика ДТП и нарушений ПДД ухудшилась», — отметил генеральный директор «ГЛОНАСС-БДД» Максим Нечеухин.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев