Дома на колесах универсальны по своей сути, но столь разносторонний кемпер, как Titan Vans Classic Skier/Surfer, еще поискать! Он хорош и для серферов, и для горнолыжников.

Все чаще выпускаются кемперы для определенных занятий, а не просто для пикников на полянке возле тихого озера. Titan Vans — это новая компания, специализирующаяся на создании пакетов для домов на колесах, строящихся на базе автомобилей Mercedes—Benz Sprinter Classic. Заказав тот или иной пакет, вы можете оборудовать любой Sprinter, превратив его, например, в Classic Skier/Surfer.

Пакет доработок Skier/Surfer представляет собой модульную конструкцию Titan Vans для установки съемных стоек для лыж, сноубордов и досок для серфинга, которая располагаются на полу кемпера. Для ее установки не нужно никаких инструментов. Пакет прекрасно крепится внутри автомобиля, предоставляя минимум необходимых удобств.

Skier/Surfer имеет на борту все необходимое, кроме туалета. Есть подвесные шкафы для хранения вещей, стеллажи, водонагреватель, кровать и кухонный блок. Пакет Classic поставляется с более привычными функциями, среди которых поворотные сиденья водителя и переднего пассажира, душ на открытом воздухе и многое другое. Есть и 300-ваттная солнечная панель для установки на крыше, USB и 120-вольтовые розетки переменного тока, а также потолочный вентилятор.

Подобный кемпер нельзя назвать недорогим удовольствием. Mercedes-Benz Sprinter Classic стоит от 1 831 000 руб. Пакет Classic — чуть менее 35 000 долларов (около 2,1 млн рублей), а дополнительный пакет Skier/Surfer — 8210 долларов (полмиллиона рублей). Итого — минимум 4 431 000 рублей.

Нужен кемпер? Берем MB Sprinter и умножаем цену на 2 Дома на колесах универсальны по своей сути, но столь разносторонний кемпер, как Titan Vans Classic Skier/Surfer, еще поискать! Он хорош и для серферов, и для горнолыжников. Нужен кемпер? Берем MB Sprinter и умножаем цену на 2

Лучшим кемпером 2020 года признан очень интересный представитель класса по весьма привлекательной цене.

Фото: Titan Vans