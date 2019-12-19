Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным — журнал За рулем

Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным

«Международный финансовый центр» дал прогноз стоимости топлива в 2020 году, озвучив минимально ожидаемый рост.

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Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо. В том числе выделяя нефтяным компаниям колоссальные суммы компенсаций из бюджета и снижая экспортные пошлины, истощая бюджет дополнительно. Тем не менее роста стоимости бензина и дизельного топлива избежать не удастся.

Главной причиной подорожания станет инфляция. Ее официальный размер составляет почти 4%. О других факторах, влияющих на стоимость топлива в рознице, судить сложно, так как данный рынок, по признанию экспертов, находится на «ручном управлении».

«Основная задача правительства — не допускать резкого роста цен на топливо и сдерживать его в рамках официальной инфляции около 3,8 процента, на которую будет ориентироваться Минфин в следующем году. Увеличение льгот для нефтегазовых компаний, предусмотренных федеральным бюджетом до 2022 года, а также регулировка размера акцизов позволят не допустить резкого увеличения цен на топливо. Все будет также зависть и от мировых цен на нефть», — рассказал РГ эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В настоящее время средняя стоимость одного литра бензина АИ-92 в стране составляет 42,23 рубля, АИ-95 — 45,75 рубля, а солярки — 47,62 рубля. Такие данные приводит Росстат.

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Фото: depositphotos.com

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