Четверо полицейских и гражданский погибли в ДТП — журнал За рулем

Четверо полицейских и гражданский погибли в ДТП

Авария произошла в Алтайском крае. В результате неудачного обгона погибли пять человек и еще трое получили ранения.

Материалы по теме
Внедорожник на встречке врезался в микроавтобус

Накануне вечером в Алейском районе Алтайского края в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе погибли четверо полицейских при исполнении и один гражданский человек. Еще трое людей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла в результате неудачного обгона. Иномарка, выехавшая на полосу встречного движения, врезалась в автомобиль с полицейскими. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

«На трассе в Алейском районе произошло столкновение двух транспортных средств — Toyota и ВАЗ-21074. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В данный момент ведется следствие. Выясняются все обстоятельства происшествия. На месте аварии работают криминалисты. Уже изъята и изучается запись видеорегистратора. Проверке будет подвергнуто и качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.

Фото, видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...