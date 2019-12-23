Нештрафуемый порог превышения скорости снизят. Постепенно

Такое решение озвучил вице-премьер Максим Акимов, сославшись на техническую возможность измерять скорость без огрехов и на цивилизованность.

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Итогом заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения стало решение снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 19 до 9 км/ч. Как заявил вице-премьер Максим Акимов, техника, а именно комплексы видеофиксации данных нарушений, сегодня способна измерять скорость с высокой точностью, поэтому возможность следует использовать.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — приводит РИА «Новости» слова чиновника.

Вице-премьер указал и на нецивилизованность России, где существует столь высокий нештрафуемый порог, чего не наблюдается «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным». По его мнению, необходимо избавлять водителей от привычки ездить на 19 км/ч быстрее положенного. Следует отметить, что в свое время ГИБДД решила проблему, снизив при помощи знаков разрешенную скорость в населенных пунктах с 60 км/ч (по умолчанию) до 50 км/ч. Теперь же, если знаки не будут удалены, пропускная способность дорог снизится на 7–10%.

Снижение нештрафуемого порога будет вводиться постепенно: сначала в одном регионе, потом в другом. Право установить новые ограничения получат, в первую очередь, «города федерального значения, либо миллионники, либо столицы субъектов Федерации, а может быть, все городские поселения», предупредил Акимов и привел прогноз, сколько тысяч жизней спасет нововведение.

«Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса», — подчеркнул Акимов.

Все необходимые изменения в законы будут внесены в 2020 году.

Большинство водителей хотят ездить быстрее дозволяемого и считают, что для безопасности нужно улучшать дорожную инфраструктуру, а не усеивать дороги камерами.

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