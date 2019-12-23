Штрафы за превышение скорости хотят увеличить в 6 раз

Кроме горячего обсуждения нештрафуемого порога превышения скорости в правительстве обсуждают план увеличения действующих штрафов за превышение скорости.

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За превышение на 20–40 км/ч в МВД предлагают повысить штраф с нынешних 500 руб. до 3 тыс. руб., за превышение на 40–60 км/ч (1–1,5 тыс. руб.) — до 4 тыс. руб., за повторные нарушения — до 10 тыс. руб. (сейчас максимальный размер — 5 тыс. руб.), стало известно «Коммерсанту». Если водитель часто нарушает ПДД, его собираются лишить права на дисконт. Сколько штрафов у водителя должно быть в копилке, прежде чем его лишат права на 50-процентную скидку, пока только обсуждается.

Эти предложения, а также вопрос уменьшения нештрафуемого порога превышения скорости обсуждали в пятницу на закрытом заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Основной спор возник вокруг сокращения скоростного лимита. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее определенно высказался против такого шага, а вице-премьер Максим Акимов гнет свою линию — предложения по этому вопросу проработают, доложат руководству страны и внесут в Госдуму.

Нововведения будут заложены в новом КоАПе, разумеется, если их поддержит «руководство страны», заявил вице-премьер. Но если их не одобрят, не получится выполнить майский указ президента РФ о снижении числа погибших на 100 тыс. населения с 11,6 до 4.

Впрочем, депутаты с ним не согласны. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что нельзя снижать аварийность только запретами и штрафами, а вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак полагает, что снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч «будет поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушать ПДД».

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался еще резче — он считает безосновательным антисоциальным решение правительственной комиссии снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

«Сразу хочу уточнить и в какой-то степени успокоить автолюбителей: в любом случае этот вопрос не решает какая-то комиссия или даже правительство. Исполнительная власть может внести в Госдуму законопроект, в данном случае проект поправок в КоАП, а их судьбу будут решать депутаты», — пояснил парламентарий.

Он считает, что вице-премьер Максим Акимов лукавит, заявляя, что снижение порога позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Расчетов никто не вел, потому это «циничная спекуляция на серьезнейшей проблеме». По данным ГИБДД, аварии со смертельным исходом из-за превышения установленной скорости занимают одно из последних мест, зато более трети всех ДТП связаны с плохими дорогами, а доля погибших в таких авариях составляет 39,1%.

Если чиновники действительно заботятся о безопасности, нужно, в первую очередь, навести порядок с покрытием, разметкой, знаками, пешеходными ограждениями, с обработкой дорог зимой. Но всем понятно, почему взялись именно за вопросы, связанные с ограничением и нарушением скоростного режима — из карманов автолюбителей хотят выжать еще больше денег. «Цифровой обираловкой под маской заботы о безопасности движения» назвал он решение правительства.

Максим Акимов приводил следующий довод: ни в одной цивилизованной стране мира нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. Сергей Миронов отмечает, что в цивилизованных странах нет и таких безобразных дорог и безответственных чиновников.

«Уверен, что коллеги по Государственной думе окажутся на высоте положения и заблокируют соответствующую инициативу правительства, если она поступит в парламент»,- заключил он.

Глава МВД Владимир Колокольцев против снижения нештрафуемого порога до 9 км/ч.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС