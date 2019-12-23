Вчера, в 18:00 Бетономешалка врезалась в дом и нырнула в Неву. Водителя ищут Трагедия произошла сегодня рано утром на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга.
Свидетели происшествия сообщают, что случилась авария в 4 утра — водитель не справился с управлением на мокрой дороге, и перед падением в реку бетономешалка сначала врезалась в здание, затем в автомобиль Volkswagen Polo, после чего рухнула с моста. Запись ЧП с автомобильного видеорегистратора появилась в соцсетях.
Автомобиль унесло на 25 м от берега и стало относить течением в сторону моста Александра Невского. Спасателям удалось зафиксировать машину тросами и с помощью подъемного крана достать из Невы.
Водолазы занялись поисками пропавшего водителя. Очевидцы утверждают, что он выбрался из кабины, однако до берега не доплыл. В СМИ появлялись сообщения, что 29-летний мужчина погиб, однако спасатели подчеркивают, что тело до сих пор не найдено.
Видео: YouTube Фото: пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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