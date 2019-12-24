Внимание! Ученики автошкол выедут на магистрали

В январе 2020 года вступают в силу первые изменения правил сдачи экзамена на водительские права.

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Постановление, меняющее правила проведения экзамена на водительские права, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Основные положения начнут действовать с 1 октября 2020 года, а ряд нововведений вступит в силу уже через несколько дней — в январе.

Начиная со следующего месяца обучать вождению разрешается и на автомагистралях, что ранее нельзя было делать из соображений безопасности: неопытный водитель, как правило, испытывает трудности во время движения на высокой скорости, из-за чего интуитивно сбавляет ее.

Другим январским нововведением станет запрет на возвращение водительских прав тем, у кого есть неоплаченные штрафы.

Основные изменения, предусмотренные подписанным постановлением, вступят в силу с 1 октября 2020 года, пишет «Коммерсантъ». Речь идет об объединении двух практических экзаменов (город и площадка) в один. Кроме того, экзамен нельзя будет проводить по уже известному и накатанному учеником в процессе подготовки маршруту. В случае же несогласия с экзаменатором ученики получают право аннулировать результаты испытания, подав на него жалобу. Это право двустороннее: в ГИБДД могут также отменить результаты испытания, если выявится какой-либо подлог или обман.

Кроме того, с октября увеличиваются сроки ожидания возможности пересдачи экзамена. Между третьей проваленной попыткой и четвертой должно будет пройти не менее одного месяца, но не более трех.

Подробнее о том, как будет проходить практический экзамен на права с 1 октября 2020 года, можно узнать здесь.

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