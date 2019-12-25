С 1 января 2020 года, как и большинство производителей, Волжский завод повышает стоимость своих автомобилей в среднем на 2,3%.

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В 2020 году модельный ряд бренда Lada получит новые ценники, некоторые окажутся выше нынешних почти на 4%. Об этом узнали «Ведомости» от трех источников в компаниях-дилерах марки.

Самый большой скачок цены предусмотрен для Лады Весты. Она подорожает после боя курантов на 3,8% и будет стоить в новом году не менее 629 900 рублей, что на 23 тысячи больше, чем сейчас. Версия Vesta Sport станет дороже на 15 тысяч рублей (плюс 1,5%), что увеличит минимальную цену до 1 042 900 рублей.

Вырастет в цене и бюджетная модель Granta. Ее ценники увеличатся на 11 тысяч рублей, то есть на 2,5%, что для машины данного класса немало. В итоге начальная цена составит от 455 900 рублей.

Внедорожники Lada 4x4, как мы уже писали, после обновления станут дороже на 40 тыс. рублей, а пока, с приходом 2020 года, их стоимость вырастет на 15 тысяч рублей. Это соответствует росту цены на 2,9%. Таким образом, купить автомобиль через неделю можно будет минимум за 538 900 рублей.

При этом АВТОВАЗ не рискует на много поднимать стоимость не пользующегося ожидаемым спросом хэтчбека Lada Xray. Автомобиль станет дороже лишь на 5 тыс. рублей, то есть на 0,8%, а цена его базовой версии в новом году составит от 619 900 рублей.

Всего за пять лет стоимость новых автомобилей увеличилась более чем в полтора раза.

Фото: АВТОВАЗ