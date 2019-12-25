Как и все — АВТОВАЗ повышает цены на машины — журнал За рулем

Как и все — АВТОВАЗ повышает цены на машины

С 1 января 2020 года, как и большинство производителей, Волжский завод повышает стоимость своих автомобилей в среднем на 2,3%.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Осталось 10 дней. Потом машины подорожают на 35–100 тысяч

В 2020 году модельный ряд бренда Lada получит новые ценники, некоторые окажутся выше нынешних почти на 4%. Об этом узнали «Ведомости» от трех источников в компаниях-дилерах марки.

Самый большой скачок цены предусмотрен для Лады Весты. Она подорожает после боя курантов на 3,8% и будет стоить в новом году не менее 629 900 рублей, что на 23 тысячи больше, чем сейчас. Версия Vesta Sport станет дороже на 15 тысяч рублей (плюс 1,5%), что увеличит минимальную цену до 1 042 900  рублей.

Вырастет в цене и бюджетная модель Granta. Ее ценники увеличатся на 11 тысяч рублей, то есть на 2,5%, что для машины данного класса немало. В итоге начальная цена составит от 455 900 рублей.

Внедорожники Lada 4x4, как мы уже писали, после обновления станут дороже на 40 тыс. рублей, а пока, с приходом 2020 года, их стоимость вырастет на 15 тысяч рублей. Это соответствует росту цены на 2,9%. Таким образом, купить автомобиль через неделю можно будет минимум за 538 900 рублей.

При этом АВТОВАЗ не рискует на много поднимать стоимость не пользующегося ожидаемым спросом хэтчбека Lada Xray. Автомобиль станет дороже лишь на 5 тыс. рублей, то есть на 0,8%, а цена его базовой версии в новом году составит от 619 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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