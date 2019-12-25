Трагедия произошла в Омске. Во второй аварии пострадали еще пять человек.

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Этой жительнице Омска не повезло дважды: сначала она попала в серьезное ДТП на улице Кирова в результате столкновения двух легковушек. Авария произошла около 22 часов. Пациентку в коме, на искусственной вентиляции легких скорая помощь доставляла в больницу, сообщает паблик «Аварийный Омск» ВКонтакте.

Скорая ехала со спецсигналами, но на перекрестке ей не предоставили преимущество, и буквально через несколько минут после первой аварии автомобиль скорой помощи, перевозившей пострадавшую, угодил в другое ДТП — у Ленинградского моста.

От столкновения с легковушкой скорая перевернулась, а находившаяся внутри женщина погибла не приходя в сознание. В этой аварии также пострадали пять человек: водителям скорой и легковушки помощь оказали на месте, пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести направлен в больницу, врач и второй фельдшер поступили на амбулаторное лечение.

В целом, у всех травмы не очень серьезные, женщина же не выдержала второй аварии, так как уже находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

Женщина выжила в аварии, но через несколько минут погибла в ДТП со скорой Трагедия произошла в Омске. Во второй аварии пострадали еще пять человек. Женщина выжила в аварии, но через несколько минут погибла в ДТП со скорой

Фото: vk.com/Аварийный Омск и Юрий Смитюк/ТАСС