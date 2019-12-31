Треть регионов РФ предоставляли недостоверные данные о качестве дорог и их уровне безопасности, что снижает эффективность нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Согласно плану, к 2024 году половина всех дорог страны должны быть приведены в нормативное состояние, чтобы они соответствовали современным требованиям безопасности. Данные требования предусматриваются нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но этого не произойдет.

Как заявили в Счетной палате, 21 субъект в указанные сроки уложиться не сможет, ими были предоставлены недостоверные данные о качестве дорог. Например, в семи регионах показатель безопасности дорог на конец 2019 года даже снизился, несмотря на то что дорожные работы там велись на протяжении последних двух лет. С таким подходом снизить смертность на дорогах в 3,5 раза (до 4 человек на 100 тыс. населения) по сравнению с показателями 2017 года не получится.

Так, в ряде случаев дорожные работы приводят к появлению новых аварийно-опасных участков. Происходит это из-за того, что при оценке степени безопасности не учитываются такие показатели, как, например, коэффициент сцепления и видимость. В результате Счетная палата настаивает на дополнении перечня показателей оценки технического состояния дорог. Этого не было сделано изначально в связи с недостатком средств. Теперь же, судя по всему, для исправления допущенных ошибок потребуется еще больше денег.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС