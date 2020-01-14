Пожилым водителям предложили чаще проходить медкомиссию

C такой инициативой выступил председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов. В ГИБДД с ним не согласны и предлагают пойти другим путем.

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Управление ГИБДД по Свердловской области недавно представило региональную статистику: количество ДТП по вине водителей старше 70 лет выросло за последний год в два раза. На 80% увеличилось число получивших травмы по вине возрастных водителей и на 65% число совершенных ими аварий.

И тогда председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов предложил тщательнее следить за состоянием здоровья пожилых людей за рулем. А для этого обязать тех, кому за 55 лет, проходить медицинское освидетельствование раз в пять лет, а после 60 — раз в три года, передает его слова «Российская газета».

Однако специалисты говорят, что рост аварийности в два раза среди 70-летних — это проблема исключительно Свердловской области, в целом по России рост составил всего 9%, а число ДТП со смертельным исходом, напротив, сократилось на 9%.

В ГИБДД идею не поддерживают, ограничивать в правах людей из-за возраста недопустимо, считают в ведомстве. При этом пойти можно другим путем. Если медики в ходе обычного осмотра выявляют у водителя заболевания, дающие противопоказания для управления автомобилем, то они должны аннулировать его медсправку. Такой законопроект уже внесен в Госдуму. Этого вполне достаточно для того, чтобы не допустить за руль того, кто не должен управлять автомобилем. Сам по себе возраст — не противопоказание.

Пожилые водители, возможно, уже хуже видят и реакции у них не столь быстрые, как у молодых. Но это компенсируется осторожностью и жизненным опытом. Кроме того, есть критерии допуска к управлению транспортным средством, ведь можно иметь противопоказания и в 18 лет и не иметь их в 70.

Стоит отметить, что в европейских странах возрастных противопоказаний к управлению автомобилем не существует. Например, в Великобритании, если с годами возникают проблемы со здоровьем, мешающие управлению транспортным средством, исключительно сам водитель принимает решение, сообщать ли об этом властям. В Италии водительские права надо обновлять раз в 10 лет, после 50 этот период сокращается до пяти лет, а после 75 — до трех лет. В Испании укороченный срок действия удостоверения начинает действовать после 65 лет.

Оказалось также, что возраст автовладельца и марка автомобиля связаны.



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