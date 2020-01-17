Все труднее купить автомобиль: сумма кредита увеличилась в 1,5 раза

Порог в 1 млн рублей пройден.

Материалы по теме Рекордная сумма потрачена на новые машины в 2019 году

Впервые средняя сумма автокредита в столице превысила отметку в 1 млн рублей. В ближайшее время то же самое будет наблюдаться и в регионах, где пока на покупку новых машин занимаются несколько меньшие суммы.

Причиной увеличения средней суммы кредита стало планомерное подорожание автомобилей в последние годы, которое продолжается и в 2020 году, в частности, из-за увеличения размера утилизационного сбора.

С 2015 года средневзвешенная цена на новые легковые автомобили увеличилась на 54%. Если же вспомнить цены 2011 года, то можно говорить о подорожании автомобилей более чем в два раза. Например, первая Лада Гранта, появившаяся в 2011 году, стоила от 220 тыс. рублей. Сегодня автомобиль, без учета скидок, продается по цене от 455,9 тыс. рублей. Растут цены и на подержанные машины, которые также покупаются в кредит.

Поэтому, следом за ценами на автомобили, растет и средний размер кредитов на их приобретение. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс», в Москве средний размер автокредита с 2015 года увеличился на 45% и составил немногим больше 1 млн рублей. В регионах размер среднего кредита на покупку машины вырос на 49% и достиг 761 тыс. рублей. Согласно прогнозам, отметку 1 млн рублей средний размер выдаваемых в регионах автокредитов превысит уже в конце 2021 года.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляет сегодня 1 539 100 рублей.

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