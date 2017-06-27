Успех, тюрьма, побег и миллионы: будет кино о Карлосе Гоне

Экс-глава Renault-Nissan личность не только незаурядная и авантюрная, но и артистичная. И похоже, совсем скоро мы узнаем секретные обстоятельства его побега. Даже раньше, чем предполагалось.

Экс-глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон рассказал, что к нему обратились из Голливуда с предложением снять фильм о его побеге из Японии. Как известно, в декабре Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Токио в Ливан, где проживает по сей день со своей женой Кэрол. И не перестает удивлять мир сенсационными заявлениями. Так, теперь он утверждает, что недавно к нему обратились из Голливуда с предложением снять фильм о его дерзком побеге из Японии, когда он спрятался в ящике от музыкальных инструментов, сообщает Daily Mail. Поговаривают даже, что он уже встречался с продюсером Birdman Джоном Лешером, который работал с Netflix.

Видимо, из этого фильма мы узнаем о деталях побега, которые Карлос Гон до сих пор предпочитает держать в тайне. Он утверждает, что сам планировал смелую операцию и до последнего скрывал всё от семьи. Он знал, что очень рискует и что лишние уши могут помешать успеху задуманного. Известно, что он каким-то образом выскользнул из своего дома в Токио, сел на сверхскоростной пассажирский экспресс до Осаки, а затем на частном самолете в кофре для музыкальных инструментов долетел до Стамбула. Оттуда по французскому паспорту Гон смог добраться до Бейрута. До сих пор неясно, кто помог ему осуществить сенсационный побег, хотя предполагают, что в операции была задействована серьезная команда, насчитывающая по крайней мере 15 человек из числа бывших американских «зеленых беретов», а стоимость организации побега исчисляется миллионами долларов.

Гон говорит, что у него нет никаких угрызений совести относительно побега, так как он не считает, что скрывается от правосудия, он скрывается лишь от несправедливости по отношению к нему. Он утверждает, что бежал из Японии, чтобы избежать «жестокой и беспощадной» правовой системы, в которой 99% дел заканчиваются обвинительным приговором.

«Судебная система Японии полностью отсталая. Я буду в полной мере сотрудничать с ливанской правовой системой, и мне это намного комфортнее, чем с японской», — отметил Гон в интервью ливанскому телеканалу LBCI.

Возникает вопрос — если этот фильм действительно будут снимать, кто в нем сыграет главную роль?

Сбежавший из Японии в Ливан Карлос Гон раздает интервью, где рассказывает о несправедливости японского правосудия и неблагодарности компании Nissan. После всего хорошего, что он сделал для этой компании.



Фото: AP/TASS