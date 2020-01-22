УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

Стал известен дизайн кнопок нового поколения внедорожника и их назначение.

Новый патент, принадлежащий Ульяновскому автомобильному заводу, появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

На изображениях представлены кнопки управления бортовыми системами нового поколения УАЗа Патриота, выпуск которого недавно был перенесен с 2020 года на 2021-й.

Блок кнопок, выстроенных в линию, имеет современный дизайн и разделительные, скорее всего черные или хромированные (в зависимости от уровня комплектации), вертикальные ламели. С помощью кнопок можно будет управлять самыми разными подогревами: сидений, руля, лобового и заднего стекол, а также предпусковым подогревателем. В центре блока расположена кнопка включения аварийной световой сигнализации.

Кнопка пускового подогревателя говорит о том, что новый Патриот получит турбодизельный мотор, которого, как отмечают поклонники модели, очень не хватает автомобилю. Патент на кнопки не означает, что управляемые ими системы будут присутствовать во всех версиях новинки.

Скорее всего, перед нами блок автомобиля в максимальной комплектации и с турбодизелем. При отсутствии тех или иных систем вместо конкретных кнопок будут устанавливаться аналогичные по дизайну заглушки, как это делается на других автомобилях.

Напомним, что новое поколение популярного внедорожника УАЗ Патриот будет отличаться надежностью, на что автопроизводитель делает особый упор, комфортом и наличием самых популярных функций. Обещанная стоимость машины — от 1,5 млн рублей.

Недавно в продажу поступила особая версия УАЗа Патриота.

Изображения: УАЗ