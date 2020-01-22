УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — журнал За рулем

УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

Стал известен дизайн кнопок нового поколения внедорожника и их назначение.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Новый патент, принадлежащий Ульяновскому автомобильному заводу, появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

На изображениях представлены кнопки управления бортовыми системами нового поколения УАЗа Патриота, выпуск которого недавно был перенесен с 2020 года на 2021-й.

Блок кнопок, выстроенных в линию, имеет современный дизайн и разделительные, скорее всего черные или хромированные (в зависимости от уровня комплектации), вертикальные ламели. С помощью кнопок можно будет управлять самыми разными подогревами: сидений, руля, лобового и заднего стекол, а также предпусковым подогревателем. В центре блока расположена кнопка включения аварийной световой сигнализации.

Кнопка пускового подогревателя говорит о том, что новый Патриот получит турбодизельный мотор, которого, как отмечают поклонники модели, очень не хватает автомобилю. Патент на кнопки не означает, что управляемые ими системы будут присутствовать во всех версиях новинки.

Скорее всего, перед нами блок автомобиля в максимальной комплектации и с турбодизелем. При отсутствии тех или иных систем вместо конкретных кнопок будут устанавливаться аналогичные по дизайну заглушки, как это делается на других автомобилях.

Напомним, что новое поколение популярного внедорожника УАЗ Патриот будет отличаться надежностью, на что автопроизводитель делает особый упор, комфортом и наличием самых популярных функций. Обещанная стоимость машины — от 1,5 млн рублей.

Изображения: УАЗ

УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

Стал известен дизайн кнопок нового поколения внедорожника и их назначение.

УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061392УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061393УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061390УАЗ Патриот II получил новый патент на детали
УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

Стал известен дизайн кнопок нового поколения внедорожника и их назначение.

УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061390УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061392УАЗ Патриот II получил новый патент на детали — фото 1061393УАЗ Патриот II получил новый патент на детали
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Отзывы о УАЗ Patriot (266)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Что может быть прекраснее, чем то, что все допы на тачке уже сертифицированы? Я в свое врем так намучился с ними, а теперь УАЗовцы снимают этот головняк) Красавчики. Ну и цвет шикарный у модели

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