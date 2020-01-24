Слух недели: 10 дней на регистрацию авто отменили? Нет, все не так!

Появилась информация о невозможности поставить на учет автомобили в 10-дневный срок, о штрафах за это и эвакуаторах. На самом деле все не совсем так.

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В Сети вдруг появились сообщения об отмене 10-дневного срока, отводящегося для постановки купленного автомобиля на учет в ГИБДД, о необходимости вывозить машину из автосалона на эвакуаторе и о 5-тысячных штрафах, что вызвано новыми правилами регистрации автомобилей и получения государственных номерных знаков. Все это можно назвать модным словом «хайп».

В реальности дела обстоят совершенно иначе. Нет ни штрафов, ни эвакуаторов, ни лишения прав, а также никто не отменял 10-дневный срок для постановки купленного автомобиля или иного транспортного средства на учет. Сумятицу же внес начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров в октябре прошлого года.

Для покупателей автомобилей в 2020 году ничего не поменялось: автомобили ставятся на учет, как и прежде, на что отводится 10 дней. Номерные знаки они получают в регистрационных подразделениях ГИБДД, которые подготовились как следует и запаслись «железками» на пару месяцев вперед — они не понаслышке знают, как проходят переходные периоды в России.

Так что купив автомобиль, вы можете ездить на нем без номеров десять дней — закон об этом в силе и отменять его никто не собирался. При проверке документов на дороге необходимо предъявить инспекторам ДПС договор купли-продажи с датой совершения сделки, ПТС и договор ОСАГО без вписанного пока номерного знака, после чего продолжать путь, если у полицейских не будет других претензий.

Когда получать сами «железки» номеров придется у их производителя, ничего существенно не изменится. Во всяком случае, в больших городах, где изготовители номерных знаков будут находиться на или возле территории подразделений ГИБДД. Автомобилист просто получает буквы и цифры для номерного знака (это и считается постановкой автомобиля на учет), после чего, не трогая автомобиль (ездить на поставленном на учет автомобиле без номеров уже нельзя), идет к производителю номеров и спустя несколько минут, или час, или как повезет, выходит оттуда с «железками», которые тут же ставит на автомобиль и едет по своим делам. Проблемы могут возникнуть только там, где не окажется поблизости изготовителей номеров.

ГИБДД намерена исправить нечитаемые VIN-коды автомобилей, промаркировав их вновь, что позволит перепродавать подобные машины без проблем.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС