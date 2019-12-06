На британской трассе M25 стало происходить в 20 раз больше серьезных ДТП после ее преобразования в «умную» автомагистраль.

Материалы по теме Опасайтесь «скворечников»! Это камеры фиксации нового типа

Правительство Великобритании готовит обновления для сети интеллектуальных автомагистралей страны после того, как были обнародованы статистические данные об авариях: количество аварий вырастает в 20 раз, как только трассы переводятся в разряд «умных».

Цифры, опубликованные BBC, гласят, что за пять лет до перехода на сеть «умных» автомагистралей, на одном из участков трассы M25 было зарегистрировано всего 72 аварии. В течение пяти лет после того, как дорога была преобразована, произошло около 1485 ДТП, в которых пострадали люди. Из них погибли 38 человек.

«Мы должны иметь такие же безопасные [умные] дороги, как обычные автомагистрали, или их вообще не должно быть», — заявил ВВС министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

В ближайшее время будут даны некоторые рекомендации, направленные на повышение уровня безопасности интеллектуальных трасс. Например, оборудование аварийных карманов на всех полосах движения и внедрение системы обнаружения остановившихся транспортных средств.

«Скорбящих не утешает, когда правительство повторяет, что „умные“ автомагистрали так же безопасны, как и обычные трассы, когда мы знаем, что их доработки снизят количество жертв. Слишком много было упущено в целях экономии средств. Например, карманы безопасности устраивались не через каждые 500 метров, а через каждые 2500 метров, причем без согласования», — говорит президент Ассоциации автомобилистов страны Эдмунд Кинг.

Сторонники интеллектуальных автомагистралей считают их экономически эффективным способом увеличения пропускной способности дорог без необходимости строить новые трассы. Они продолжают уверять, что «умные» автомагистрали остаются самым безопасным типом дорог в стране.

Выхлопные газы автомобилей, которыми мы дышим в пробках, могут спровоцировать инфаркт.

Фото: Cat Miller / Unsplash