Первый трейлер «Форсажа 9»: Вин Дизель теперь тракторист

Режиссером новой части боевика стал Джастин Лин.

Материалы по теме «Форсаж-9»: у Вин Дизеля будет очень особенный автомобиль

В ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес) ведут неспешную жизнь на ферме. А папа учит маленького сынишку разбираться в автомобилях. Но, целуя ребенка на ночь, Ортис зачем-то надевает на сына крест на цепочке, как защиту от надвигающейся угрозы. Понятно, что спокойная жизнь — не для этой крутой парочки.

Но содержание фильма держат в секрете — пока только 55-секундный трейлер.

«Мы приближаемся…» — недавно написал Вин Дизель в своем аккаунте в Twitter .

Производство картины началось 24 июня 2019 года на студии Leavesden в Англии. Съемки также шли в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне и Тбилиси. Среди локаций Таиланда были использованы города Краби, Пхукет и остров Пханган.

Состав актеров пополнили Джон Сина и Майкл Рукер. Также во франшизу вернулись Хелен Миррен и Шарлиз Терон (роли Магдалины Шоу и Сайфер). Дуэйна Джонсона в фильме не будет.



Выход картины ожидается 20 мая 2020 года, в России — 21 мая. Уже объявлено, что после 9-й части «Форсажа» начнутся съемки 10-й и, вероятно, заключительной части франшизы. Впрочем, так уже говорили несколько раз.

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Видео: YouTube