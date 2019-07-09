«Шпионская» съемка нового грузовика. Это смешно! (видео)

Скоро состоится мировая премьера нового поколения тягача MAN TGX 2020. Событие для отрасли, безусловно, важное, но в данном случае интересно то, каким оригинальным способом немецкий производитель решил привлечь внимание к большегрузу.

Видео на YouTube называется «СЕКРЕТНЫЕ кадры нового MAN TGX», и начало многообещающее. Автомобильный «шпион» с дрожащей в руке видеокамерой пробирается в порт, где припаркованный тягач укутан черной тканью. Двое мужчин в комбинезонах готовятся снять покрывало с грузовика, а затем...

Обманщик MAN в конце ролика раскрывает суть: мировая премьера серии TGX 10 состоится в феврале 2020 года.

Серию MAN TGX в последний раз обновляли в 2017 году, теперь произойдет смена поколений. В настоящее время линейка двигателей тягача включает три агрегата с рабочим объемом от 9,0 до 15,2 л, мощностью от 330 до 640 л.с.

Ожидается не только обновление моторов, но и дизайна, электроники и систем помощи водителю. Полностью переработан будет и салон, он станет еще комфортабельнее и дружелюбнее для водителя.

В России у этой дорогой техники мало шансов, прочем, как полагает наш автор, одно перспективное направление наклевывается — масштабная реформа системы вывоза бытовых отходов в России породила интерес к соответствующей технике.

Видео: YouTube