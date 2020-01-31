Новый Skoda Karoq начали завозить дилерам

Вчера вечером новые кроссоверы Skoda были обнаружены на машиновозах в Москве.

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В столице было снято видео перевозки нового кроссовера Skoda Karoq по городу на машиновозах. Скорее всего, это начались поставки кроссовера дилерам. Данные экземпляры модели будут выставляться в шоу-румах продавцов и предоставляться покупателям для тест-драйвов.

Напомним, что продажи новой для России модели начнутся 14 февраля, а значит у дилеров осталось всего две недели на подготовку. Ожидается, что Karoq, будучи кроссовером популярнейшего класса, быстро станет бестселлером марки. Помешать этому может только недостаток автомобилей для ознакомления клиентов.

Производство новой модели налажено на заводе в Нижнем Новгороде — с этого направления и следуют машиновозы в Москву и далее, в дилерские центры других городов.

Первой поступит в продажу не самая дешевая версия Skoda Karoq в комплектации Ambition. Это автомобиль с турбированным бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм, передним приводом и 8-ступенчатым автоматом по цене от 1 515 000 рублей. Более доступные кроссоверы появятся в продаже позже, в течение года.

Подробнее о новом Skoda Karoq для России можно узнать здесь.

Фото: Skoda

Видео: skoda-clubs.ru