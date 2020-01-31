УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — журнал За рулем

УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность

В базе Роспатента появилось изображение капота. Можно домыслить и остальное.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Материалы по теме
УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

Внешность нового Патриота постепенно складывается из деталей, патентуемых Ульяновским автомобильным заводом. Теперь в базе Роспатента появились изображения капота автомобиля.

Новый капот существенно отличается от устанавливаемого на нынешнее поколение недорожника. Он имеет широкие плоскости и скошенную переднюю кромку, которая, скорее всего, будет нависать над фарами автомобиля, верхняя грань которых идеально ровная, а длина стекол и изгиб совпадает с очертаниями углов капота.

Благодаря опубликованным изображениям, становится понятно, что новое поколение внедорожника будет иметь обтекаемые, а не рубленные формы с прямыми углами. Сложив изображения капота и фары, можно себе представить форму верхней части решетки радиатора, которая будет расширяться к низу.

Вырисовывается и форма еще незапатентованных передних крыльев, которые будут продолжать наметившуюся над фарами линию капота и получат остроконечный вырез под угол оптики.

Напомним, что выпуск второго поколения Патриота перенесен на 2021 год. Автомобиль получит новые двигатели ЗМЗ, автомат и новую механическую 6-ступенчатую коробку передач. Салон внедорожника обещают сделать комфортным и современным.

Изображения: Роспатент

УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность

В базе Роспатента появилось изображение капота. Можно домыслить и остальное.

УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071248УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071249УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071247УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность
УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность

В базе Роспатента появилось изображение капота. Можно домыслить и остальное.

УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071248УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071249УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность — фото 1071247УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о УАЗ Patriot (266)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Что может быть прекраснее, чем то, что все допы на тачке уже сертифицированы? Я в свое врем так намучился с ними, а теперь УАЗовцы снимают этот головняк) Красавчики. Ну и цвет шикарный у модели

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...