УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность

В базе Роспатента появилось изображение капота. Можно домыслить и остальное.

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Внешность нового Патриота постепенно складывается из деталей, патентуемых Ульяновским автомобильным заводом. Теперь в базе Роспатента появились изображения капота автомобиля.

Новый капот существенно отличается от устанавливаемого на нынешнее поколение недорожника. Он имеет широкие плоскости и скошенную переднюю кромку, которая, скорее всего, будет нависать над фарами автомобиля, верхняя грань которых идеально ровная, а длина стекол и изгиб совпадает с очертаниями углов капота.

Благодаря опубликованным изображениям, становится понятно, что новое поколение внедорожника будет иметь обтекаемые, а не рубленные формы с прямыми углами. Сложив изображения капота и фары, можно себе представить форму верхней части решетки радиатора, которая будет расширяться к низу.

Вырисовывается и форма еще незапатентованных передних крыльев, которые будут продолжать наметившуюся над фарами линию капота и получат остроконечный вырез под угол оптики.

Напомним, что выпуск второго поколения Патриота перенесен на 2021 год. Автомобиль получит новые двигатели ЗМЗ, автомат и новую механическую 6-ступенчатую коробку передач. Салон внедорожника обещают сделать комфортным и современным.

Как выглядит задняя оптика нового поколения УАЗа Патриота, можно узнать здесь.

Изображения: Роспатент