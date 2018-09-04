Сегодня, в 8:00 Новая Lada Granta: премьера — в следующем году Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.
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Работа над машиной бурлит: дорабатывается дизайн, уже начались закупки оборудования. Скорее всего, «бюджетник» будет выдержан в «икс-стиле» Стива Маттина. Прошло слишком мало времени с момента внедрения этого дизайна, чтобы искать иное направление.
Первенцем нового дизайна, напомним, стала Веста, которая пошла в продажу осенью 2015 года.
Гранта переедет на платформу В0/Global Access — ради унификации и сохранения низкой цены. Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.
Таким образом, Гранта «породнится» с Нивой следующего поколения, которую тоже переведут на архитектуру альянса Renault-Nissan. А значит, плоды работы НТЦ АВТОВАЗа сохранятся только в ижевской Весте. Несмотря на использование некоторых узлов моделей Renault, она все же является собственным продуктом тольяттинского завода.
Фото: АВТОВАЗ
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