Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.

Работа над машиной бурлит: дорабатывается дизайн, уже начались закупки оборудования. Скорее всего, «бюджетник» будет выдержан в «икс-стиле» Стива Маттина. Прошло слишком мало времени с момента внедрения этого дизайна, чтобы искать иное направление.

Первенцем нового дизайна, напомним, стала Веста, которая пошла в продажу осенью 2015 года.

Гранта переедет на платформу В0/Global Access — ради унификации и сохранения низкой цены. Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.

Таким образом, Гранта «породнится» с Нивой ­следующего поколения, которую тоже переведут на архитектуру альянса ­Renault-Nissan. А значит, плоды работы НТЦ АВТОВАЗа сохранятся только в ижевской Весте. Несмотря на использование некоторых узлов моделей Renault, она все же является собственным продуктом тольяттинского завода.

Детальное сравнение актуальной Гранты с предшественницей вы найдете в этой публикации.

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Фото: АВТОВАЗ