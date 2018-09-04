Новая Lada Granta: премьера — в следующем году — журнал За рулем

Новая Lada Granta: премьера — в следующем году

Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Скоро в продаже три Нивы: «новая», «старая» и «совсем старая»

Работа над машиной бурлит: дорабатывается дизайн, уже начались закупки оборудования. Скорее всего, «бюджетник» будет выдержан в «икс-стиле» Стива Маттина. Прошло слишком мало времени с момента внедрения этого дизайна, чтобы искать иное направление.

Первенцем нового дизайна, напомним, стала Веста, которая пошла в продажу осенью 2015 года.

Гранта переедет на платформу В0/Global Access — ради унификации и сохранения низкой цены. Вазовское шасси времен «восьмерки» современным требованиям уже не соответствует.

Таким образом, Гранта «породнится» с Нивой ­следующего поколения, которую тоже переведут на архитектуру альянса ­Renault-Nissan. А значит, плоды работы НТЦ АВТОВАЗа сохранятся только в ижевской Весте. Несмотря на использование некоторых узлов моделей Renault, она все же является собственным продуктом тольяттинского завода.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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