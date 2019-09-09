Новый Toyota RAV4 уже обновили: будет устойчивее

Обновление будет доступно у дилеров позже, а получить его можно будет в любой момент, даже на давно купленные кроссоверы.

В прошлом году шведское издание Teknikens Värld поставило Toyota RAV4 неудовлетворительную оценку за выполнение «лосиного теста». Мы описывали как точку зрения испытателей, так и представителей компании Toyota.

Следует отметить, что в тест журналистов закралась ошибка, которую в компании Toyota решили выяснить. Либо тест, основанный на внезапном объезде препятствия, был проведен некорректно, либо проблема в самом автомобиле. Хотя в других подобных испытаниях кроссовер показывал хорошие результаты.

Чтобы закрыть тему, инженеры Тойоты немного подправили работу системы стабилизации RAV4, после чего повторили «лосиные тесты» на гоночной трассе под Севильей (Испания).

Внесенные изменения в программу, управляющую системой стабилизации автомобиля, позволили кроссоверу существенно улучшить результаты: RAV4 прошел тест на скоростях 65, 68, 70 и 72 км/ч, став одним из самых устойчивых кроссоверов.

Исправления ПО, сделанные Тойотой, еще не вносятся в серийные автомобили. Обновление, которое можно будет получить у дилера, появится во втором квартале 2020 года.

Лосиные тесты RAV4 и других популярных моделей вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube