Новый Toyota RAV4 уже обновили: будет устойчивее — журнал За рулем

Новый Toyota RAV4 уже обновили: будет устойчивее

Обновление будет доступно у дилеров позже, а получить его можно будет в любой момент, даже на давно купленные кроссоверы.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Материалы по теме
Toyota RAV4: вам погорячее или овощную? Дилер поменяет прошивку (бесплатно)

В прошлом году шведское издание Teknikens Värld поставило Toyota RAV4 неудовлетворительную оценку за выполнение «лосиного теста». Мы описывали как точку зрения испытателей, так и представителей компании Toyota.

Следует отметить, что в тест журналистов закралась ошибка, которую в компании Toyota решили выяснить. Либо тест, основанный на внезапном объезде препятствия, был проведен некорректно, либо проблема в самом автомобиле. Хотя в других подобных испытаниях кроссовер показывал хорошие результаты.

Чтобы закрыть тему, инженеры Тойоты немного подправили работу системы стабилизации RAV4, после чего повторили «лосиные тесты» на гоночной трассе под Севильей (Испания).

Внесенные изменения в программу, управляющую системой стабилизации автомобиля, позволили кроссоверу существенно улучшить результаты: RAV4 прошел тест на скоростях 65, 68, 70 и 72 км/ч, став одним из самых устойчивых кроссоверов.

Исправления ПО, сделанные Тойотой, еще не вносятся в серийные автомобили. Обновление, которое можно будет получить у дилера, появится во втором квартале 2020 года.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Toyota RAV 4 (7)

Toyota 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный, экономичный дизель, в меру проходимый.

Недостатки:

Не раскладывается переднее сиденье :-))

Комментарий:

Очень жаль если новая модель будет только с бензиновым движком.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...