33% опрошенных автомобилистов признались, что громкая музыка их утомляет и снижает реакцию, а поют за рулем 54% водителей.

Качество вождения напрямую зависит от психологического состояния человека за рулем. Поэтому музыка должна не отвлекать водителя, а настраивать на дорогу. Проведенный опрос показал, что 64% автомобилистов постоянно слушают музыку в дороге, лишь 11% ездят в тишине. При этом 71% респондентов согласились с тем, что звуковой ряд в автомобиле должен способствовать уравновешенному состоянию водителя. В опросе, проведенном ГК «АвтоСпецЦентр», приняли участие 400 автомобилистов в возрасте от 22 до 60 лет.

14% вместо музыки слушают новости или разговорные радиостанции. Аудиокниги в дороге выбрали 9%, уроки иностранного языка вместо музыки слушает всего 1% респондентов. Чаще всего музыку слушают на штатном радиоприемнике — 36%, записи на флэшке предпочитают 32%, со смартфонов и планшетов — 11%, на CD-дисках — 9%. Бортовыми компьютерами для прослушивания музыки пользуются 6%, SD-карты выбрали 5%. На вопрос: «Влияет ли звучащая в салоне автомобиля музыка на внимание водителя?» 33% ответили, что громкая музыка снижает уровень реакции и ускоряет утомление от вождения, а 24% участников отметили, что и медленные композиции нежелательны: они расслабляют и притупляют внимание.

Против особенно быстрых песен 16% опрошенных, нарастающий темп мелодии побуждает их увеличить скорость. А 27% участников опроса ответили, что музыка в салоне им нужна как фон, особого внимания на композиции они не обращают.

Большинство выбирает популярную музыку (41%), а среди любимых исполнителей чаще других называли The Black Eyed Peas, Эрика Клэптона и Ани Лорак. Джаз и соул предпочитают 29%, особенно таких исполнителей, как Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Рей Чарльз. Классическую музыку в дороге слушают 18%, тут лидируют по популярности Моцарт, Чайковский и Шуберт; стиль кантри выбирают — 12% опрошенных, а среди исполнителей такой музыки предпочитают Джони Кэша, Долли Партон и Хэнка Вилльямса.

В ранее проведенных исследованиях психологи отмечали, что хард-рок, хип-хоп и «гаражный» рок нежелательны для прослушивания за рулем, так как они способствуют агрессивному стилю вождения и могут спровоцировать ДТП. С этим утверждением согласились 71% участников опроса.

Поют за рулем 54% водителей, а 38% не поют и то только потому, что это отвлекает их от вождения. Из поющих, 46% признались, что пение доставляет им удовольствие и способствует душевному подъему; у 25% оно улучшает настроение, а 19% помогает сконцентрироваться. Для 5% пение помогает скрасить время в пробках, и еще 5% опрошенных поют, не задумываясь, просто «на автомате».

Не все мы хорошо поем, но большинство из нас любит это занятие! Это исследование Ford в целом не противоречит текущему.

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