Сегодня, в 19:05 GTA в реальной жизни — полет через пикап Почему водитель из Нового Орлеана решился на такой трюк, осталось загадкой.
Автор пишет в пояснении к видео, что
Chrysler 300 сначала спокойно ехал слева, затем резко ускорился и влетел на трейлер, прикрепленный к пикапу. Затем машина вошла в пируэт, перевернулась, и ее откинуло на другую сторону дороги.
Что произошло с водителем? Неужели он не видел препятствия — громоздкого пикапа с прицепом?
Правда, припаркованный грузовичок был отмечен лишь конусом, расположенным на довольно близком расстоянии, и не была включена аварийка. Тем не менее это не освобождает водителя
Chrysler от ответственности. В результате пируэта кабину грузовика сплющило, а Крайслер получил сильные повреждения, приземлившись на правый бок.
К счастью, сообщений о травмах не поступало, но страшно представить, что могло бы произойти, если бы кто-то находился внутри пикапа.
В комментариях пользователи пишут: «Мы все задавались вопросом, что произойдет, если вы решитесь на такое. Наконец мы получили ответ».
Большинство винят в произошедшем видеоигры и полагают, что водитель просто «заигрался», решив, что он все еще в
GTA и ему «за это ничего не будет». Видео: YouTube
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