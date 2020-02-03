Почему водитель из Нового Орлеана решился на такой трюк, осталось загадкой.

Автор пишет в пояснении к видео, что Chrysler 300 сначала спокойно ехал слева, затем резко ускорился и влетел на трейлер, прикрепленный к пикапу. Затем машина вошла в пируэт, перевернулась, и ее откинуло на другую сторону дороги.

Что произошло с водителем? Неужели он не видел препятствия — громоздкого пикапа с прицепом?

Правда, припаркованный грузовичок был отмечен лишь конусом, расположенным на довольно близком расстоянии, и не была включена аварийка. Тем не менее это не освобождает водителя Chrysler от ответственности. В результате пируэта кабину грузовика сплющило, а Крайслер получил сильные повреждения, приземлившись на правый бок.

К счастью, сообщений о травмах не поступало, но страшно представить, что могло бы произойти, если бы кто-то находился внутри пикапа.

В комментариях пользователи пишут: «Мы все задавались вопросом, что произойдет, если вы решитесь на такое. Наконец мы получили ответ».

Большинство винят в произошедшем видеоигры и полагают, что водитель просто «заигрался», решив, что он все еще в GTA и ему «за это ничего не будет».