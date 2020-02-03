Правда, для локального рынка — продажи Mazda Flair Crossover нового поколения стартуют в Японии 27 февраля.

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Mazda представила в Японии новый Flair. Позиционируют модель как легкий кроссовер, в котором сочетаются «высокая топливная экономичность с превосходными характеристиками». Mazda Flair Crossover по сути двойняшка Suzuki Hustler, который тоже не так давно сменил поколение.

Новый Hustler показали в конце декабря 2019 года, и Mazda Flair Crossover получила в наследство от Suzuki Hustler не только внешность и салон, но и гамму моторов.

Базовым стал 0,66-литровый моторчик мощностью 49 л.с., его турбоверсия чуть мощнее — 64 л.с. Агрегатируются оба вариатором, возможен как передний, так и полный привод. В обоих случаях мотор работает со стартер-генератором — Мазда является «мягким» гибридом.

Дорожный просвет у нового Flair 175–180 мм, а угол въезда 28 градусов.

Кабина «малыша» рассчитана на четверых взрослых. Салон Flair Crossover тоже копирует Hustler, в том числе его особенность — три контрастных «окна» на передней панели, которые обрамляют бортовой компьютер, место под тачскрин и бардачок. Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол, что облегчает провоз длинномерных грузов, а по салону новой Мазды разбросано множество разнообразных ниш для хранения.

Цены на автомобиль начинаются от 1 365 100 йен, что соответствует примерно 790 500 рублей, в топе автомобиль стоит уже под миллион. Продажи кей-кара в Японии запланированы на конец февраля.

В нашей стране компания Mazda приняла решение продавать новый кроссовер CX-30. Необходимые документы уже получены.

У Мазды появился еще один маленький городской кроссовер Правда, для локального рынка — продажи Mazda Flair Crossover нового поколения стартуют в Японии 27 февраля. У Мазды появился еще один маленький городской кроссовер

Фото: Mazda