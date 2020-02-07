Спортивное закрытие багажника — метод Дарьи Спиридоновой — журнал За рулем

Спортивное закрытие багажника — метод Дарьи Спиридоновой

Российская гимнастка Дарья Спиридонова показала, как еще можно закрывать багажник.

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Необычный способ закрытия двери багажника гимнастка продемонстрировала на кроссовере Porsche. Достав из багажника двух собак, девушка с легкостью и не теряя равновесия, несмотря на животных, эффектно закрыла дверь одним взмахом ноги.

Видео необычного метода Дарья опубликовала на своей страничке в Instagram. В комментариях люди сравнили увиденное с балетом, но и не забыли спросить о кнопке закрытия багажника, которая присутствует на данном кроссовере.

Легкое и шутливое видео прекрасно поднимает настроение.

Дарья Спиридонова, принимавшая участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, привезла оттуда серебряную медаль. Кроме того, девушка занимала первые места на чемпионате мира и двух чемпионатах Европы по гимнастике.

Фото, видео: Instagram

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