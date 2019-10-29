Фанаты воссоздали сцену из фильма «Назад в будущее», поместив туда Cybertruck

Автомобиль в картину прекрасно вписался.

Фанатский ремейк знаменитой сцены из жизни Марти и доктора Брауна уже готов — только вместо автомобиля Delorean на видео — Tesla Cybertruck. Этот ролик появился на канале Elon McFly 5 февраля и собрал 80 тысяч просмотров и массу комментариев. Пользователи пишут, что, прочитав об этом, с опаской стали смотреть ролик, подозревая, что там все будет выглядеть как грубый фотошоп, но счастливы, что ошибались. Они оценили любительскую работу и сочли, что она сделана на вполне профессиональном уровне.

Автомобиль в картине смотрится вполне органично — говорят, понравилось даже самому Илону. Более того, сделали и постер к этому мини-фильму, а в роли Марти снялся... ну, угадайте кто?

Илон Маск тоже вполне органичен в свой новой роли, а уж Cybertruck — вряд ли сейчас найдется более подходящий для путешествий во времени автомобиль!

Напомним, премьера бронированного пикапа Tesla Cybertruck состоялась 22 ноября.



Фото: Twitter

Видео: YouTube