ЦОДД настаивает на снижении нештрафуемого порога

По мнению главы Центра, нештрафуемый порог превышения скорости нужно понизить, а штрафы — повысить.

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Ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, руководитель ЦОДД Михаил Кизлык призывает снизить нештрафуемый порог превышения скорости, а также увеличить штрафы за несоблюдение скоростного режима. Таким образом, смертность на столичных дорогах снизится.

Опасения у главы ЦОДД вызывает то, что возможность превышать скорость на 19 км/ч позволяет разгоняться транспортным средствам в городе до 79 км/ч, а на некоторых участках и до 99 км/ч. Данная скорость не является безопасной, так как в этом случае риск гибели пешеходов повышается до 60%.

«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — цитирует РИА Новости руководителя ЦОДД.

Михаил Кизлык ссылается на мнение экспертов, снижение нештрафуемого порога всего на 10 км/ч позволит снизить смертность на дорогах на 10%. Если же порог будет составлять 5 км/ч, то смертность и вовсе упадет на 15%.

Не нравятся главе ЦОДД и небольшие штрафы за превышение скорости в России — самые низкие в Европе. В качестве аргумента Кизлык привел примеры штрафов в таких странах, как Великобритания (минимальный штраф 8,3 тыс. рублей), Швецию (13 тыс. рублей) и США (3 тыс. рублей), не упоминая уровень дохода жителей этих стран.

Строже карать Михаил Кизлык предложил и за другие нарушения ПДД. Этой же позиции придерживается и руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

При этом новый премьер-министр РФ аргументированно раскритиковал желание некоторых чиновников просто повысить штрафы.

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