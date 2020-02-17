Опубликованы фотографии интерьера нового поколения кроссовера, который до этого был показан на рисунках.

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На снимках видно, что салон нового Kia Sorento выглядит точно таким, каким он был представлен на дизайнерских эскизах, опубликованных на прошлой неделе. Автомобиль выглядит совершенно иначе, чем представленная сегодня в дилерских центрах модель. Дизайн нового Sorento выглядит эффектно и даже смело.

Ранее в Kia заявили, что при разработке кроссовера нового поколения инженеры увеличили его колесную базу и уменьшили передний и задний свесы. В результате автомобиль стал просторнее, а его габариты чувствуются гораздо лучше за счет того, что его колеса стоят ближе к углам кузова.

В центре нового салона Sorento установлен большой 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, под которым расположена панель управления климатической системой.

За рулем находится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. Кроме того, салон имеет эффектную подсветку дверей и пространства перед передним пассажиром и двухцветную обивку.

Технические характеристики нового Kia Sorento еще не озвучены. Относительно того, какими моторами и коробками будет оснащаться кроссовер, есть только догадки. Во время дорожных испытаний мы видели гибридную версию автомобиля, оснащенную, вероятно, 2-литровым турбодвигателем и электромотором. Такой же установкой оснащается Kia Optima Hybrid.

Подробнее о новом поколении Kia Sorento мы узнаем 3 марта 2020 года, когда кроссовер будет представлен на автосалоне в Женеве.

К продажам в России готовится и совершенно новый кроссовер Kia Seltos.

Фото: Kia