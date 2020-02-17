Популярный рэпер Канье Уэст раздавал кроссовки с российских вездеходов Sherp

Соцсети взорвали фото и видео из Чикаго с презентации новых кроссовок YZY QNTM (Yeezy Quantum).

В минувшие выходные в Чикаго вошла колонна тяжелых вездеходов Sherp. Таким образом прошла презентация и был объявлен старт продаж новой модели кроссовок. Известный хип-хоп исполнитель Канье Уэст уже давно выпускает одежду и обувь под своим именем, стоит она недешево и пользуется бешеной популярностью у молодежи.

Во время презентации на улицах американского города фанатам рэпера бесплатно раздавали кроссовки из новой коллекции YZY QNTM (Yeezy Quantum) прямо из машин. Везунчики убегали страшно довольные, ведь стоимость одной пары (а обувь в момент презентации еще не продавалась) составляет 250 или 285 долларов (за обычную и баскетбольную версию соответственно).

Впрочем, внедорожники Sherp еще ранее засветились в клипе Канье Уэста «Follow God» под трек из его последнего альбома Jesus Is King. В западных соцсетях и прессе сначала недоумевали: «Что это за гигантские вездеходы?». Разобравшись, англоязычные СМИ написали об этом так:

«Sherp ATV, если вы не знаете, это автомобиль из России с огромными внедорожными возможностями благодаря невероятно короткой колесной базе, гигантским шинам и хорошо изолированному кузову, который позволяет ему еще и плавать. В нем четырехцилиндровый дизельный движок всего около 44 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач и спартанский интерьер, и он не совсем подходит для езды по Чикаго, но таким образом он (Канье Уэст), безусловно, заявил о себе».

Что касается обуви, которую развозили Шерпы, то новейшие кроссовки Yeezy Quantum появились в продаже (по предзаказу) 16 февраля.

Максимальная скорость Шерпа по земле — 40 км/ч, по воде — 6 км/ч, подробнее о вездеходе читайте в нашем материале.

Коллаж: «За рулем»

Видео: YouTube