Обновленный Солярис: 7 крутых и клевых фишек

В Санкт-Петербурге состоялся показ обновленного Hyundai Solaris, который получил немало полезных и удобных систем.

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Теперь Hyundai Solaris станет оснащаться лучше, чем предшественник. Скорее всего, базовая комплектация автомобиля по-прежнему не будет отличаться богатством оснащения, чтобы автомобилисты при желании могли купить недорогую версию седана. Но при этом в топе автомобиль получит много «вкусных» бонусов.

Первым делом надо сказать про российский вклад в новый Solaris — это Яндекс.Навигатор с голосовым управлением, который способен не только прокладывать маршруты, но и, например, заправлять автомобиль, не заставляя владельца ходить на кассу АЗС.

Второй бонус — электропривод кресла водителя. С кнопок настраивается только поясничный упор, но именно эта функция меняется водителем чаще всего — в остальном настройки кресла корректируются лишь два раза в год, при переходе на зимние куртки и обратно.

Кроме того, Solaris получил кожаный салон — кресла, обшитые экокожей, будут доступны только у первых партий автомобилей, которые выпустят в составе спецсерии, отмечающей начало продаж.

На заднем диване появился USB—разъем, без которого современному человеку со смартфоном или планшетом не обойтись. Он необходим для зарядки гаджетов, которыми, при этом, желательно продолжать пользоваться даже в процессе пополнения аккумулятора, а не передавать его вперед для подзарядки.

Что важно для городского автомобиля, тем более в условиях увеличения высоты бордюров и необходимости маневрировать в тесных дворах — так это передний парктроник, который у Соляриса теперь есть. Но не во всех комплектациях.

Особенно интересной оказалась функция климатической системы, которая прекращает забор воздуха снаружи, как только водитель побрызгал на лобовое стекло омывайкой. Таким образом неприятный резкий запах отдушек и спирта не попадает в салон.

Система дистанционного пуска двигателя имеет очень чувствительную антенну, которая передает сигнал почти на 100 метров. Это позволит прогревать машину дистанционно, легко запуская мотор даже из окна квартиры на верхнем этаже высотного дома.