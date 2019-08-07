Продажи нового поколения седана начнутся в Южной Корее в сентябре 2020 года, после чего он начнет поставляться и на рынки других стран.

Ожидается, что новый Genesis G80 дебютирует на автосалоне в Женеве в марте этого года. Об этом пишет The Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники в Hyundai Motor Group. Как сообщается, он поступит в продажу сначала в Южной Корее в сентябре, а затем появится на других рынках.

Шпионские фотографии показывают, что новый G80 не похож на нынешнее поколение седана. Как и кроссовер GV80, автомобиль получил фары в виде двух горизонтальных полос, задние фонари аналогичного дизайна, а также массивную решетку радиатора в форме щита.

Салон седана будет во многом похож на интерьер кроссовера GV80. Его оснастят цифровой панелью приборов и широким монитором информационно-развлекательной системы. Отдельный экран предназначен для климатической установки. Чтобы подчеркнуть премиальность модели и бренда, в кожаном салоне будет множество декоративных вставок из дерева и полированного металла.

Линейка двигателей седану, скорее всего, также достанется от кроссовера. Это 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 300 л.с. и турбированный 3,5-литровый V6 мощностью более 370 л.с. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо заднеприводных версий покупатели смогут заказать и полноприводный Genesis G80.

Компания планирует выпускать и полностью электрическую версию седана, но появится она не раньше 2021 года и вряд ли доберется до России.

Новый Genesis G80 покажут в Женеве Продажи нового поколения седана начнутся в Южной Корее в сентябре 2020 года, после чего он начнет поставляться и на рынки других стран. Новый Genesis G80 покажут в Женеве

Больше о новом кроссовере Genesis GV80 можно узнать здесь.

Фото: carscoops.com, Genesis