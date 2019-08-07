Новый Genesis G80 покажут в Женеве — журнал За рулем

Новый Genesis G80 покажут в Женеве

Продажи нового поколения седана начнутся в Южной Корее в сентябре 2020 года, после чего он начнет поставляться и на рынки других стран.

Genesis G80
Genesis G80

Genesis > G80

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Ожидается, что новый Genesis G80 дебютирует на автосалоне в Женеве в марте этого года. Об этом пишет The Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники в Hyundai Motor Group. Как сообщается, он поступит в продажу сначала в Южной Корее в сентябре, а затем появится на других рынках.

Шпионские фотографии показывают, что новый G80 не похож на нынешнее поколение седана. Как и кроссовер GV80, автомобиль получил фары в виде двух горизонтальных полос, задние фонари аналогичного дизайна, а также массивную решетку радиатора в форме щита.

Салон седана будет во многом похож на интерьер кроссовера GV80. Его оснастят цифровой панелью приборов и широким монитором информационно-развлекательной системы. Отдельный экран предназначен для климатической установки. Чтобы подчеркнуть премиальность модели и бренда, в кожаном салоне будет множество декоративных вставок из дерева и полированного металла.

Линейка двигателей седану, скорее всего, также достанется от кроссовера. Это 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 300 л.с. и турбированный 3,5-литровый V6 мощностью более 370 л.с. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо заднеприводных версий покупатели смогут заказать и полноприводный Genesis G80.

Компания планирует выпускать и полностью электрическую версию седана, но появится она не раньше 2021 года и вряд ли доберется до России.

Новый Genesis G80 покажут в Женеве

Продажи нового поколения седана начнутся в Южной Корее в сентябре 2020 года, после чего он начнет поставляться и на рынки других стран.

Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085287Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085284Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085286Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085285Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085288Новый Genesis G80 покажут в Женеве

Фото: carscoops.com, Genesis

Новый Genesis G80 покажут в Женеве

Продажи нового поколения седана начнутся в Южной Корее в сентябре 2020 года, после чего он начнет поставляться и на рынки других стран.

Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085285Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085288Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085287Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085284Новый Genesis G80 покажут в Женеве — фото 1085286Новый Genesis G80 покажут в Женеве
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