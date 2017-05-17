Извивающиеся повороты: с парковкой во дворах снова хотят что-то сделать — журнал За рулем

Извивающиеся повороты: с парковкой во дворах снова хотят что-то сделать

ЦОДД, наведя порядок на дорогах общего пользования, обратил внимание на безопасность движения во дворах домов.

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Чтобы упорядочить движение во дворах и снизить количество происходящих там аварий и случаев наездов на пешеходов, Центр организации дорожного движения решил разработать рекомендации, которые помогут сделать московские дворы безопаснее.

Чтобы обосновать необходимость вмешательства в благоустройство придомовых территорий, в ЦОДД привели статистику совершаемых там аварий. Так, в 2019 году во дворах московских домов было совершено 130 ДТП, в основном это наезды на пешеходов и велосипедистов, а также на тех, кто передвигается на небольших электрических транспортных средствах, наподобие самокатов или моноколес. В 40% случаев под автомобили попадали дети, и это 16% всех совершенных на детей наездов.

Работая над рекомендациями, аналитики ЦОДД разделят жилые зоны с учетом типологии дворов. Учитывая, что специалисты и эксперты организации рассматривают два варианта наведения порядка, в некоторых дворах могут запретить парковку вообще, повесив на въезде соответствующий знак.

«Могут быть применены две концепции, — объяснил РГ руководитель проекта Пробок.нет Александр Шумский. — Лучшая из них — двор без машин. На создание такого пространства уходит много лет, но плюсы с точки зрения безопасности очевидны. Главное — снизить скорость движения. Например, мы предлагаем делать дорогу во дворе в виде извивающихся поворотов, как шикана. Тогда даже самый быстрый гонщик не сможет „летать“ там».

  • Не исключено, что запрет на парковку во дворах будет введен по просьбе местных жителей, как это было в случае расширения зоны платной парковки в спальные районы столицы. В результате уже созданные платные парковочные места будут заняты круглые сутки и приносить доход, а дефицит позволит повышать их стоимость.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

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