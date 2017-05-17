Извивающиеся повороты: с парковкой во дворах снова хотят что-то сделать

ЦОДД, наведя порядок на дорогах общего пользования, обратил внимание на безопасность движения во дворах домов.

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Чтобы упорядочить движение во дворах и снизить количество происходящих там аварий и случаев наездов на пешеходов, Центр организации дорожного движения решил разработать рекомендации, которые помогут сделать московские дворы безопаснее.

Чтобы обосновать необходимость вмешательства в благоустройство придомовых территорий, в ЦОДД привели статистику совершаемых там аварий. Так, в 2019 году во дворах московских домов было совершено 130 ДТП, в основном это наезды на пешеходов и велосипедистов, а также на тех, кто передвигается на небольших электрических транспортных средствах, наподобие самокатов или моноколес. В 40% случаев под автомобили попадали дети, и это 16% всех совершенных на детей наездов.

Работая над рекомендациями, аналитики ЦОДД разделят жилые зоны с учетом типологии дворов. Учитывая, что специалисты и эксперты организации рассматривают два варианта наведения порядка, в некоторых дворах могут запретить парковку вообще, повесив на въезде соответствующий знак.

«Могут быть применены две концепции, — объяснил РГ руководитель проекта Пробок.нет Александр Шумский. — Лучшая из них — двор без машин. На создание такого пространства уходит много лет, но плюсы с точки зрения безопасности очевидны. Главное — снизить скорость движения. Например, мы предлагаем делать дорогу во дворе в виде извивающихся поворотов, как шикана. Тогда даже самый быстрый гонщик не сможет „летать“ там».

Не исключено, что запрет на парковку во дворах будет введен по просьбе местных жителей, как это было в случае расширения зоны платной парковки в спальные районы столицы. В результате уже созданные платные парковочные места будут заняты круглые сутки и приносить доход, а дефицит позволит повышать их стоимость.

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС