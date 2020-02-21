Топ-10 мужских авто: какие марки они хотят и какие выбирают

Накануне 23 февраля интересно узнать, чего хотят и что могут мужчины. В частности, какой автомобиль они рассматривали для покупки и какой в итоге купили.

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Часто рейтинги мужских машин составляются по принципу: брутально, мощно, тяжело. Но это, по большому счету стереотип. Бесспорно, брутальный внедорожник или маслкар к лицу волевому и независимому мужчине, но, как вы сами можете себе представить, женщина за рулем того же автомобиля будет выглядеть не хуже и оставит не менее сильное впечатление, а машина прекрасно будет с ней гармонировать, оттеняя ее красоту.

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, определили любимые машины мужчин, выяснив при этом, между какими марками стоял выбор до покупки автомобиля.

«Очень важно, что это не очередной абстрактный рейтинг „самых мужских“ автомобилей — мощных, брутальных и так далее, — а совершенно конкретный топ-10 тех моделей, которые российские мужчины действительно купили. И показывающий, какие при этом были альтернативы», — представил свое уникальное исследование генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

Для исследования были взяты данные продаж, а также просмотров страниц Autospot.ru за последние шесть месяцев — с августа 2019 года по февраль 2020 года. За это время мужчины заключили с помощью портала более 9000 сделок, путь к которым показала статистика просмотренных ими перед покупкой страниц портала.

В ходе исследования аналитики отметили интересную тенденцию, которую можно назвать одной из главных мужских особенностей.

«Приходя в супермаркет, мужчина чаще всего »прямой наводкой” идет к полке с нужным товаром и берет его, не отвлекаясь на прочую выкладку. Так и тут: просмотры страниц показывают, что большинство покупателей приобретали именно тот автомобиль, за которым пришли на сайт, не отвлекаясь на другие марки», — отметил директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

В топ-10 марок автомобилей, которые приобретали мужчины, вошли, в порядке убывания популярности, Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.

Несмотря на описанную особенность покупать то, за чем пришел, выбор в процессе изучения предложений порой менялся, и мужчины приобретали в итоге автомобиль другой модели.

Так, среди купивших Kia 5,5% мужчин изначально рассматривали приобретение машины марки Hyundai. У 3,9% выбор в пользу Kia был сделан после просмотра автомобилей Skoda, а у 2,2% — после изучения предложений Volkswagen.

Hyundai оказался привлекательнее для 8,1% купивших его мужчин, смотревших изначально машины Kia. Еще 3,3% бренд смог переманить у марки Skoda, а 2,4% отказались в пользу Hyundai от покупки автомобиля бренда Volkswagen.

Среди покупателей автомобилей бренда Skoda 6,9% хотели сначала выбрать машину марки Kia, а 4,4% предпочли купить «чеха», перейдя к нему из раздела бренда Volkswagen. Еще 3,2% покупателей переметнулись от марки Hyundai.

Машины вошедшего в пятерку лидеров бренда Lada были выбраны, среди прочих, теми, кто изначально хотел купить автомобиль Hyundai, Kia и Skoda. Renault смог переманить тех, кто выбирал также Kia, Hyundai и Lada. BMW показалась привлекательнее для некоторых покупателей, смотревших прежде Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen. Выбор в пользу автомобилей Mitsubishi сделали некоторые из тех, кто примерялся к машинам марок Kia, Skoda и Hyundai. Volkswagen, чьи потенциальные клиенты уходили к другим маркам автомобилей из тройки лидеров рейтинга, смог переманить на свою сторону потенциальных покупателей Skoda, Kia и Hyundai. Машины Audi понравились ряду покупателей автомобилей BMW, Volkswagen и Kia. Автомобили Nissan, а это исключительно кроссоверы, оказались интереснее для некоторых мужчин, планировавших перед этим купить представителей брендов Kia, Hyundai и Mitsubishi.

Топ-10 мужских брендов автомобилей и марки, которые рассматривались до покупки

Место Марка Топ-3 марок, потенциальные покупатели которых перешли к бренду, % купивших 1 Kia Hyundai (5,5%), Skoda (3,9%), Volkswagen (2,2%) 2 Hyundai Kia (8,1%), Skoda (3,3%), Volkswagen (2,4%) 3 Skoda Kia (6,9%), Volkswagen (4,4%), Hyundai (3,2%) 4 Lada Hyundai (3,5%), Kia (3,1%), Skoda (2,9%) 5 Renault Kia (4,4%), Hyundai (3,3%), Lada (3,1%) 6 BMW Mercedes-Benz (4,9%), Audi (4,4%), Volkswagen (2,4%) 7 Mitsubishi Kia (6,5%), Skoda (4,7%), Hyundai (4,5%) 8 Volkswagen Skoda (5,2%), Kia (4,7%), Hyundai (3,5%) 9 Audi BMW (10%), Volkswagen (4,1%), Kia (3,8%) 10 Nissan Kia (6,4%), Hyundai (5,5%), Mitsubishi (4,7%)

Следует отметить, что к топ-10 популярных среди мужчин автомобилей почти вплотную подобрался китайский бренд Haval, предлагающий комфортные, но доступные по цене кроссоверы, которые при этом опередили автомобили таких марок, как Ford, остатки которого распродаются до сих пор, Volvo, Suzuki, УАЗ и Lexus, а также бюджетные Datsun. Некоторые мужчины явно ценят комфорт и статус по умеренной цене. При этом 12,5% покупателей изначально рассматривали автомобили Kia, а по 11,7% — Mitsubishi и Geely.

О том, какие комплектации автомобилей являются самыми востребованными на российском рынке, можно узнать здесь.

Фото: Dan Smedley / Unsplash