О чем говорят автомойщики: лучше бы они работали активнее

Девушка, как обычно, сдала автомобиль на мойку и стала ждать окончания работ. Но вдруг ей пришел скриншот чата мойщиков. И ей стало не по себе…

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24-летняя британка Эмили Джордж из графства Корнуолл (Англия) решила проверить новую автомойку рядом с домом, пишет Unilad. Она сдала автомобиль и пошла прогуляться. Телефон звякнул новым сообщением, и настроение автовладелицы оказалось испорчено до конца дня. Ей случайно прислали скриншот группового чата работников мойки: среди прочих комментариев самым безобидным оказался «если бы я был одинок, я бы ее прямо здесь разложил».

Эмили в ужасе от поведения рабочих высказала им все, что об этом думала. В гневе она дошла до владельца мойки Даниэля Морриса. На следующий день он прославился, не вкладывая в продвижение своего предприятия ни гроша. Теперь журналисты выстраиваются к нему в очередь за комментариями.

Выступая на местном телевидении, владелец Truro City Car Wash подчеркнул, как сильно он хотел бы извиниться перед Эмили. Ну что делать, если в этом бизнесе преобладают мужчины и не всегда очень деликатные, объясняет Даниэль. Кроме того, ребята думали, что комментируют в закрытой и безопасной группе, но это все равно не извиняет их поведение.

Владелец бизнеса сказал, что провел собрание с сотрудниками и пропесочил их. После того, как скандал получил широкую огласку, теперь уже работники мойки стали получать сообщения с порицаниями за недостойное поведение. Даниэль не стал никого выгонять, посчитав, что для работников это станет хорошим уроком, и они поймут, что нужно изменить свое отношение к женщинам, потому что мир меняется, и «изменения витают в воздухе».

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Фото: коллаж «За рулем»/соцсети