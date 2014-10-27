Это видео может стать примером для всех. И для этого необязательно быть дальнобойщиком.

Многие хотели бы заняться спортом, но вечно что-то мешает. Отговорки обычно такие: «У меня на это нет времени», «Абонементы в фитнес-клубы слишком дорогие», «Я смирился с тем, что теряю форму, потому что у меня сидячая работа» и т.д.

Позитивного водителя большегруза автору ролика удалось заснять в Айнажи (Латвия) рано утром — мужчина средних лет энергично выполнял упражнения, даже хула-хуп у него был с собой! Стало быть, он использует любую минутку, чтобы размять затекшие от долгого сидения мышцы.

Все мы обременены ежедневными делами и проблемами. Аргументов, оправдывающих недостаток спорта в жизни, можно привести много, но это видео наглядный пример того, что если что-то действительно хочешь, время на это найдешь всегда.