Hyundai Motor закрыл завод на карантин. Тоже из-за коронавируса
Работу на корейском заводе в Ульсане остановили после того, как тест одного из рабочих дал положительный результат.
Материалы по теме
Концерн Hyundai Motor в пятницу остановил работу одного из своих основных заводов в Ульсане после того, как выяснилось, что один из работников предприятия подхватил коронавирус. Hyundai управляет пятью автомобильными заводами в этом мегополисе, годовой объем производства которого составляет 1,4 миллиона автомобилей, или почти 30% мирового производства Hyundai.
Закрытие предприятия нанесло новый удар по Hyundai, который и так терпит убытки из-за нехватки китайских запчастей после вспышки вируса. После этой новости акции автопроизводителя упали более чем на 5%, пишет «Рейтер».
Южная Корея находится на втором месте по числу зараженных после Китая. Что касается экономики, то эпидемия повиляла на такие мощные компании, как Samsung и Hyundai. Южная Корея в пятницу сообщила о 256 новых случаях заражения, в результате чего общее число инфицированных достигло 2337 человек.
«Компания поместила коллег, которые находились в тесном контакте с зараженным сотрудником, на карантин и предприняла шаги, чтобы проверить их на возможное заражение», — говорится в сообщении Hyundai Motor.
Руководство также заверило, что дезинфицирует предприятие, но когда возобновится производство, пока сказать затрудняется.
Завод, который был закрыт, производит спортивные внедорожники, такие как Palisade, Tucson, Santa Fe и Genesis GV80. Также в среду было закрыто производство, принадлежащее поставщику Hyundai — Seojin Industrial, после смерти там зараженного вирусом работника.
Ульсан находится менее чем в часе езды от Тэгу, эпицентра вспышки заболевания в Корее.
Фото: AP/TASS
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter